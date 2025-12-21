WhatsApp sotto attacco, la sicurezza diventa una priorità quotidiana

Negli ultimi mesi WhatsApp è tornata al centro dell’attenzione per il tema della sicurezza digitale. Un aspetto che riguarda milioni di utenti ogni giorno. L’app viene utilizzata per comunicazioni private, lavoro, scambio di documenti e conversazioni sensibili, rendendo la protezione dei dati un elemento fondamentale. WhatsApp infatti ha costruito la propria reputazione anche grazie all’attenzione verso la privacy.Ma l’aumento di tentativi di truffa e furti di account rende necessario un livello di difesa sempre più alto.

Gli sviluppatori lavorano costantemente per migliorare gli strumenti di tutela. Sono state infatti introdotte funzioni che spesso restano poco conosciute. Proprio in questo contesto emerge una novità importante, segnalata anche da WABetaInfo, che consente di aumentare in modo notevole la sicurezza dell’account. Si tratta di una modalità di protezione avanzata che riunisce diverse impostazioni già presenti nell’app, rendendole più immediate e semplici da attivare.

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La piattaforma diventa così uno spazio più controllato, capace di ridurre i rischi legati a contatti sconosciuti e contenuti potenzialmente pericolosi. L’obiettivo? Limitare l’esposizione dell’utente senza complicare l’esperienza d’uso.

WhatsApp e la modalità avanzata che protegge account e denaro

La nuova funzione di sicurezza di WhatsApp agisce su più livelli, offrendo una protezione completa con un solo passaggio. Una volta attivata, la modalità avanzata blocca automaticamente contenuti multimediali provenienti da numeri sconosciuti, riducendo il rischio di malware e tentativi di frode. Vengono disattivate anche le anteprime dei link, spesso utilizzate per attirare l’attenzione verso siti pericolosi. WhatsApp silenzia poi le chiamate provenienti da contatti non presenti in rubrica, evitando disturbi e possibili truffe vocali.

Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione dei gruppi, perché la funzione limita gli inviti indesiderati, impedendo l’aggiunta automatica a chat di spam. La verifica in due passaggi viene fortemente incentivata, aggiungendo un ulteriore livello di difesa all’accesso dell’account. Anche la visibilità del profilo viene ridotta, con meno informazioni disponibili per chi non fa parte dei contatti personali.

Tale funzione è attualmente disponibile nelle versioni beta per Android e iOS, ma verrà estesa a tutti nei prossimi aggiornamenti. Attivarla è semplice, basta entrare nelle impostazioni, selezionare la sezione privacy e accedere alle opzioni avanzate dedicate alla protezione dell’account. In qualsiasi momento è possibile disattivarla seguendo lo stesso percorso.