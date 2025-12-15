WhatsApp rivoluziona chiamate e chat per risparmiare tempo

Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp interviene in modo deciso su uno degli aspetti più delicati dell’esperienza quotidiana, ovvero la gestione delle chiamate e delle conversazioni in tempo reale. La novità più rilevante riguarda le chiamate perse. Quando una chiamata vocale o video non riceve risposta, WhatsApp permette ora di registrare immediatamente un messaggio vocale o un breve video direttamente dalla schermata della chiamata. In questo modo non è più necessario tornare manualmente nella chat per spiegare il motivo della telefonata, perché l’intero scambio resta contestualizzato nella conversazione. Il destinatario visualizza la chiamata persa insieme al messaggio allegato e può rispondere quando preferisce, mantenendo tutto in un unico flusso.

A ciò si aggiungono miglioramenti alle chat vocali di gruppo, che ora consentono di reagire con emoji senza interrompere chi parla, e alle videochiamate, dove WhatsApp mette automaticamente in evidenza l’oratore attivo, rendendo più semplice seguire il dialogo anche con molti partecipanti. L’obiettivo è ridurre le interruzioni e rendere le comunicazioni più naturali, soprattutto quando non si può essere sempre presenti in tempo reale.

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WhatsApp punta su Meta AI, Stati e Canali più interattivi

In contemporanea, WhatsApp amplia le possibilità creative e informative dell’app grazie a un uso più spinto di Meta AI e a un’evoluzione di Stati e Canali. Gli strumenti di intelligenza artificiale permettono ora di generare immagini più curate e di animare qualsiasi foto trasformandola in un breve video, utilizzabile sia nelle chat sia negli Stati.

Proprio gli Stati diventano uno spazio sempre più interattivo, con nuovi sticker, testi delle canzoni, domande a cui gli altri utenti possono rispondere e funzioni pensate per favorire il coinvolgimento diretto, il tutto protetto dalla crittografia end-to-end. Anche i Canali ricevono strumenti simili, consentendo agli amministratori di raccogliere feedback e opinioni in modo semplice e ordinato, mantenendo la privacy dei partecipanti.

Sul fronte desktop, infine, WhatsApp riorganizza i contenuti condivisi introducendo una sezione dedicata a documenti, link e file multimediali, rendendo più immediata la ricerca all’interno delle conversazioni. Nel complesso, queste novità mostrano la direzione intrapresa dall’app, un’unica piattaforma capace di unire messaggi, chiamate e contenuti intelligenti in modo coerente e sempre meno frammentato.