WhatsApp ripropone le “informazioni”: tornano i messaggi brevi visibili nel profilo

WhatsApp ha deciso di recuperare una delle sue funzioni più vecchie, chiamata “informazioni”. Si tratta di piccoli messaggi di testo che gli utenti possono aggiungere al proprio profilo per condividere cosa stanno facendo, come si sentono o se sono disponibili a rispondere.

La novità ricorda le note di Instagram, ma è pensata in modo più essenziale. Questi brevi aggiornamenti compaiono nella parte alta delle chat individuali e nella schermata del profilo, così chiunque può leggerli senza aprire altre sezioni dell’app. Le informazioni possono essere inserite dal menu delle impostazioni dell’account. Non ci sono video o musica, solo testo ed emoji, ma WhatsApp ha aggiunto maggiore libertà sulla durata. Infatti il messaggio può sparire dopo 24 ore oppure restare visibile più a lungo, a seconda delle preferenze dell’utente.

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Più immediate delle “storie” e utili per farsi trovare, ecco cosa cambia su WhatsApp

La piattaforma spiega che l’obiettivo è rendere più facile comunicare qualcosa al volo, senza dover scrivere messaggi diretti o pubblicare uno “stato” completo. Una frase breve può bastare per evitare fraintendimenti, ad esempio per dire che si è occupati, in riunione o disponibili solo per poco tempo.

Gli altri utenti possono rispondere toccando direttamente il testo, rendendo la conversazione più immediata. Come detto, queste informazioni non sono del tutto nuove. Nelle prime versioni dell’app erano già presenti e venivano usate per mostrare piccoli aggiornamenti personali. In seguito erano state messe in secondo piano, ma ora WhatsApp ha scelto di riportarle al centro dell’esperienza.

Restano comunque disponibili gli “stati”, cioè i post temporanei con foto e video che si trovano nella sezione aggiornamenti, insieme ai canali seguiti. Le “informazioni”, però, puntano a qualcosa di diverso, essere rapide, leggere e utili nella vita di tutti i giorni. Insomma, l’app di messaggistica più famosa al mondo continua così il suo percorso di innovazione e aggiornamento crescente.