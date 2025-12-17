WhatsApp rende le chiamate più intelligenti e le chat più dinamiche

L’aggiornamento rilasciato da WhatsApp a ridosso delle festività natalizie segna un passo importante nel modo in cui l’app gestisce le comunicazioni quotidiane. La novità più evidente riguarda proprio questa situazione. Se una chiamata non riceve risposta, WhatsApp consente ora di registrare immediatamente un messaggio vocale o un breve video direttamente dalla schermata della chiamata. Non è più necessario tornare manualmente nella chat per cercare il microfono o la videocamera.

L’ app propone automaticamente l’opzione più adatta, rendendo il passaggio tra chiamata e messaggio molto più naturale. Il contenuto viene poi recapitato all’interno della conversazione, dove il destinatario può ascoltarlo o guardarlo quando preferisce, mantenendo tutto lo scambio in un unico spazio.

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WhatsApp punta su IA, Stati e desktop

Accanto a questa funzione, WhatsApp ha lavorato anche sulle chat vocali e sulle videochiamate di gruppo. Sono infatti stati introdotti piccoli ma importanti miglioramenti che incidono sulla qualità dell’esperienza. Durante le chat audio di gruppo è ora possibile reagire in tempo reale con le emoji, un modo semplice per esprimere consenso, sorpresa o approvazione senza interrompere chi sta parlando. Nelle videochiamate, invece, l’interfaccia mette automaticamente in evidenza l’oratore attivo, facilitando la comprensione della conversazione soprattutto nei gruppi numerosi. Si tratta di interventi mirati che non stravolgono l’app, ma la rendono più fluida e adatta a un uso sempre più frequente anche in contesti lavorativi o di gruppo.

Oltre alle chiamate, WhatsApp continua a investire con decisione sull’intelligenza artificiale e sui contenuti condivisi. L’integrazione di Meta AI viene ulteriormente potenziata. Essa offre strumenti più avanzati per la creazione di immagini direttamente all’interno dell’app. Le immagini generate risultano più curate e dettagliate, ma la vera novità è la possibilità di animare qualsiasi foto. Basta condividere un’immagine con l’IA e richiedere l’animazione con un semplice comando testuale per ottenere un breve video pronto da inviare in chat o da pubblicare negli Stati.

Anche gli Stati ricevono un aggiornamento sostanziale, diventando uno spazio sempre più interattivo. WhatsApp introduce nuovi adesivi, reazioni personalizzabili e la possibilità di inserire domande a cui gli altri utenti possono rispondere in privato. Le risposte vengono raccolte in una sezione dedicata, permettendo a chi pubblica lo Stato di gestirle con maggiore controllo e, se lo desidera, di ricondividerle in forma anonima. A queste opzioni si aggiunge l’inserimento di testi musicali su foto e video, una funzione che rende gli Stati più espressivi e simili a quelli delle piattaforme social tradizionali, pur restando protetti dalla crittografia end-to-end.

L’aggiornamento è in distribuzione graduale su iOS, Android e versioni desktop e conferma la strategia di WhatsApp. Ovvero quella di rendere l’app sempre più completa, integrata e capace di adattarsi a ogni tipo di comunicazione.