WhatsApp porta su Android i nuovi controlli per le notifiche dei canali

WhatsApp dopo i test su iOS, introduce anche su Android gli strumenti avanzati per la gestione delle notifiche dei canali. Con la beta 2.25.35.3, disponibile tramite Google Play, gli amministratori ricevono un pannello dedicato per controllare tutti gli avvisi legati alle attività dei follower e del team. Il primo cambiamento riguarda il monitoraggio degli utenti che seguono il canale. Gli admin possono ora ricevere aggiornamenti immediati quando nuovi follower si uniscono o quando un contenuto genera un picco di reazioni. Ciò consente di capire in tempo reale quali post funzionano davvero, così da adattare al volo la strategia editoriale. Le notifiche sono chiare, dirette e pensate per offrire una lettura rapida dei trend senza dover consultare manualmente le statistiche.

La seconda novità invece è dedicata ai canali gestiti da più persone. WhatsApp introduce un sistema che avvisa quando un co-admin pubblica un contenuto, inserisce una reazione o compie un’azione importante. Questo migliora la coordinazione interna, evitando sovrapposizioni e garantendo un ritmo di pubblicazione più regolare.

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Novità Whatsapp: notifiche intelligenti, personalizzabili e pensate per i canali più grandi

Per limitare il rumore e prevenire un numero troppo alto di avvisi, WhatsApp adotta un sistema intelligente che monitora le notifiche in base alla dimensione del canale. Se il canale è molto numeroso, l’app evita di inviare una notifica per ogni singola reazione. Gli admin riceveranno un avviso solo quando verranno raggiunte soglie rilevanti, come 20, 50 o 100 reazioni. È un approccio che privilegia la qualità dell’informazione rispetto alla quantità e aiuta a identificare rapidamente i contenuti che stanno funzionando meglio.

Tutti questi avvisi possono essere personalizzati. Gli amministratori possono scegliere quali notifiche mantenere, quali escludere, quali silenziare e persino selezionare toni audio diversi per ciascuna categoria. La gestione avviene all’interno del pannello dedicato e può essere modificata in qualsiasi momento, per adattarsi alle necessità del momento o al tipo di canale gestito.

La funzione è in distribuzione graduale per un numero limitato di tester Android, ma WhatsApp la estenderà a più utenti nelle prossime settimane. Il lancio definitivo avverrà in seguito, una volta completata la fase di valutazione e ottimizzazione.