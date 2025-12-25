WhatsApp per iOS si prepara al 2026 con nuove funzioni

WhatsApp per iOS continua a evolversi anche senza il rilascio di una nuova versione sull’App Store. In queste settimane, infatti, l’app ha iniziato a preparare il terreno per l’arrivo del 2026. A tal proposito è stato aggiunto un nuovo sticker animato all’interno del pacchetto “Felice anno nuovo”. Dal punto di vista tecnico, lo sticker è realizzato tramite il framework Lottie, una scelta che consente animazioni fluide e leggere, compatibili con un’ampia gamma di dispositivi e versioni di iOS. WhatsApp sembra così voler mantenere una continuità visiva con gli anni precedenti.

Questa piccola ma piacevole novità conferma un approccio ormai consolidato. Molte delle aggiunte di WhatsApp non arrivano più esclusivamente con gli aggiornamenti classici dell’applicazione. Sono invece abilitate pian piano via server. In questo modo, lo sviluppo può testare le funzionalità su larga scala, raccogliere feedback e intervenire rapidamente in caso di problemi. Tutto ciò senza obbligare gli utenti a scaricare nuove versioni. Un metodo che permette alla piattaforma di restare flessibile e reattiva.

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Su WhatsApp arriva la nuova sezione “Periferiche collegate”

Accanto allo sticker per il 2026, WhatsApp per iOS introduce una seconda novità meno appariscente ma altrettanto interessante. Si tratta della nuova sezione “Periferiche collegate” all’interno delle impostazioni dedicate ai dispositivi associati all’account. Tale aggiunta è pensata per rendere più chiara la gestione di accessori come l’Apple Watch, rafforzando l’integrazione con il mondo di Apple. All’interno del percorso “Impostazioni > Dispositivi collegati”, oltre alla lista degli smartphone e dei client secondari associati, compare ora una sezione separata che segnala la presenza di una periferica, nello specifico l’AppleWatch collegato all’account WhatsApp.

La distinzione non è solo visiva, ma anche funzionale. Mentre i dispositivi collegati tradizionali possono essere scollegati direttamente dall’app con un semplice tap sull’opzione “Esci”, per le periferiche il procedimento è diverso. WhatsApp indica chiaramente che, per annullare l’associazione con lo smartwatch, è necessario eliminare l’app direttamente dall’Apple Watch.

Questa scelta indica quindi una gestione più profonda e strutturata delle periferiche. Queste ultime non vengono più trattate come semplici estensioni temporanee dell’account, ma come elementi integrati nell’esperienza complessiva dell’utente. È un passo coerente con la volontà di rendere WhatsApp sempre più indipendente dal telefono principale, pur mantenendo elevati standard di sicurezza e controllo.

Nel complesso, queste due novità mostrano come WhatsApp per iOS stia lavorando su più livelli in vista del 2026. Da un lato, piccoli aggiornamenti visivi, dall’altro interventi strutturali che rafforzano l’integrazione con dispositivi indossabili e l’ecosistema Apple. Anche senza grandi annunci, l’app continua quindi a consolidare la propria posizione, puntando su continuità, chiarezza e miglioramento graduale delle funzioni già esistenti.