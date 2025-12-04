WhatsApp, nuova truffa: migliaia di utenti in pericolo ogni giorno

WhatsApp è ormai uno dei canali preferiti dai truffatori online e il motivo è semplice. Poiché è usato quotidianamente da milioni di persone e per i cybercriminali diventa un terreno ideale per colpire con messaggi fraudolenti. La nuova truffa di queste settimane sfrutta proprio questa diffusione e punta sulla rapidità con cui gli utenti vengono aggiunti ai gruppi senza accorgersene.

Tutto inizia con l’ingresso automatico in una chat sconosciuta, senza alcun preavviso. Dentro quel gruppo compare un messaggio che promette un guadagno facile semplicemente mettendo un like a un video su YouTube. L’azione è così banale da sembrare innocua e proprio questa semplicità spinge molte persone a proseguire, convinte che non possa accadere nulla di pericoloso.

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Come riconoscere l’inganno e perché WhatsApp è così esposto alle frodi

I truffatori sanno bene come manipolare la fiducia. Dopo il primo like, inviano davvero un piccolo bonifico alla vittima. È una cifra minima, versata solo per far credere che tutto sia reale e che il guadagno sia immediato. È questo il passaggio più delicato, perché rafforza l’idea che quel gruppo sia affidabile. A quel punto arriva la seconda fase della truffa. Ai partecipanti viene chiesto di versare somme più elevate con la promessa che saranno restituite con interessi maggiori. Naturalmente è tutto falso. Una volta effettuato il bonifico, i truffatori scompaiono e i soldi non tornano più indietro. È uno schema molto diffuso nel mondo delle frodi digitali e continua a funzionare perché sfrutta la fretta e la speranza delle persone di guadagnare facilmente.

Il sistema utilizzato in questa nuova truffa dimostra ancora una volta quanto sia importante prestare attenzione a ogni messaggio ricevuto su WhatsApp, soprattutto quando arriva da contatti sconosciuti o gruppi nei quali non ci si è mai iscritti. È essenziale ricordare che nessuna società seria o piattaforma di investimento recluta persone tramite gruppi WhatsApp improvvisati. Ogni richiesta di cliccare su link sconosciuti, effettuare bonifici o condividere dati personali dovrebbe sempre far scattare il sospetto.

Il modo migliore per difendersi è fermarsi prima di interagire, evitare qualsiasi link e uscire immediatamente da gruppi sospetti. Segnalare la chat a WhatsApp può aiutare a bloccare in anticipo nuovi tentativi. Il resto dipende dall’attenzione individuale, perché i truffatori trovano ogni giorno metodi più convincenti e realtà sempre più credibili per ingannare gli utenti inesperti.