WhatsApp migliora l’app per Apple Watch e corregge i crash più fastidiosi

Le prime settimane di vita dell’app di WhatsApp per Apple Watch non sono state semplici. Tra crash improvvisi e problemi durante la configurazione iniziale, l’esperienza su polso ha mostrato diverse incertezze. Con il rilascio della versione 25.34.75 per iOS, la situazione cambia: l’aggiornamento punta a rendere più stabile e affidabile il collegamento tra iPhone e smartwatch, intervenendo sui bug più segnalati dagli utenti.

L’update è pensato soprattutto per chi aveva riscontrato blocchi continui durante il primo avvio dell’app su Apple Watch. I crash in fase di configurazione, così come le interruzioni nella sincronizzazione delle chat, vengono affrontati con una gestione più solida dei processi legati agli appunti, alle notifiche e ai tempi di aggiornamento delle conversazioni.

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Migliore stabilità e indicazione chiara nel changelog

Oltre agli interventi tecnici, questa versione porta con sé anche una novità sul piano comunicativo. Per la prima volta, il supporto per Apple Watch viene esplicitato direttamente nel changelog dell’App Store.

La compatibilità con lo smartwatch era stata introdotta all’inizio di novembre, accompagnata da un comunicato ufficiale e da un banner dedicato sulla pagina dell’app, ma senza comparire nelle note di rilascio. Con la versione 25.34.75, l’informazione viene finalmente resa visibile anche in quella sezione, rendendo più semplice per chi utilizza iPhone individuare la disponibilità dell’app su orologio.

Questo passaggio chiarisce un punto che aveva generato confusione nei giorni precedenti, soprattutto per chi non aveva seguito gli annunci ufficiali di WhatsApp.

Cosa si può fare con WhatsApp su Apple Watch

L’app su Apple Watch permette una gestione rapida delle conversazioni direttamente dal polso. Tra le principali funzioni disponibili ci sono:

lettura dei messaggi completi, anche quelli molto lunghi;

risposta tramite dettatura vocale ;

registrazione e invio di messaggi vocali ;

utilizzo di reazioni con emoji;

visualizzazione di immagini e sticker;

accesso a una porzione più ampia della cronologia delle chat;

ricezione delle notifiche di chiamata.

Il funzionamento resta legato alla connessione con l’iPhone. Non è ancora possibile avviare nuove chat direttamente da Apple Watch, ma l’esperienza è pensata per offrire un controllo rapido e immediato delle conversazioni già attive, mantenendo la crittografia end-to-end che caratterizza la piattaforma.

Aggiornamenti continui via TestFlight

Parallelamente alla versione stabile, WhatsApp prosegue con rilasci più frequenti tramite TestFlight, il canale dedicato alle versioni di test. Questo consente agli sviluppatori di individuare in anticipo nuovi bug e apportare correzioni in tempi più rapidi.

Il programma beta resta chiuso a nuovi ingressi: può accedervi solo chi era già iscritto in precedenza. Tutti gli altri utenti devono fare riferimento alla versione stabile disponibile sull’App Store.

Con questo aggiornamento, WhatsApp compie un passo concreto verso un’esperienza su Apple Watch più fluida e meno soggetta a problemi, soprattutto nelle fasi iniziali di configurazione e collegamento con l’iPhone.