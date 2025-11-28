WhatsApp migliora la stabilità dell’app su Apple Watch

WhatsApp ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato agli utenti iOS che corregge i problemi più frequenti riscontrati dagli utilizzatori di Apple Watch nelle ultime settimane. Molti avevano segnalato crash continui già durante la configurazione e una sincronizzazione instabile delle chat, con notifiche che arrivavano in ritardo o non venivano registrate correttamente. Con la versione 25.34.75 l’app introduce una gestione più solida dei processi iniziali, così da garantire un collegamento più fluido tra iPhone e Apple Watch. La stabilità appare migliorata soprattutto nelle prime fasi, quando i messaggi devono essere letti, ordinati e aggiornati in tempo reale sullo smartwatch.
WhatsApp ottimizza l’app per smartwatch e continua i test tramite TestFlight
Una novità interessante riguarda anche la comunicazione ufficiale. Pur essendo già stato annunciato a inizio novembre il supporto esteso per Apple Watch, questa è la prima volta in cui la compatibilità compare direttamente nel changelog dell’AppStore</strong>. In questo modo l’informazione diventa visibile a tutti gli utenti iOS, senza la necessità di seguire comunicati esterni o banner dedicati. È un passo che chiarisce le intenzioni della piattaforma, ormai decisa a considerare Apple Watch parte della sua esperienza d’uso.
L’app per AppleWatch permette di leggere messaggi anche molto lunghi, rispondere con la dettatura vocale, inviare messaggi vocali, reagire con le emoji, visualizzare foto e sticker e consultare una porzione della cronologia. Tutte queste funzioni restano protette dalla crittografia end-to-end e dipendono comunque dalla connessione con l’iPhone, che resta il dispositivo centrale. Per il momento non è ancora possibile avviare nuove chat direttamente dallo smartwatch. Tutto ciò è stato pensato per offrire risposte immediate dal polso, senza dover estrarre il telefono.
In contemporanea a tutto ciò, WhatsApp continua a distribuire nuove build tramite TestFlight, così da individuare bug più rapidamente e testare funzioni extra. Il programma resta chiuso. Infatti solo chi era già registrato può accedere alle beta, mentre tutti gli altri devono attendere la versione stabile presente su App Store.