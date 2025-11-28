WhatsApp migliora la stabilità dell’app su Apple Watch

WhatsApp ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato agli utenti iOS che corregge i problemi più frequenti riscontrati dagli utilizzatori di Apple Watch nelle ultime settimane. Molti avevano segnalato crash continui già durante la configurazione e una sincronizzazione instabile delle chat, con notifiche che arrivavano in ritardo o non venivano registrate correttamente. Con la versione 25.34.75 l’app introduce una gestione più solida dei processi iniziali, così da garantire un collegamento più fluido tra iPhone e Apple Watch. La stabilità appare migliorata soprattutto nelle prime fasi, quando i messaggi devono essere letti, ordinati e aggiornati in tempo reale sullo smartwatch.

WhatsApp ottimizza l’app per smartwatch e continua i test tramite TestFlight

Una novità interessante riguarda anche la comunicazione ufficiale. Pur essendo già stato annunciato a inizio novembre il supporto esteso per Apple Watch, questa è la prima volta in cui la compatibilità compare direttamente nel changelog dell’AppStore</strong>. In questo modo l’informazione diventa visibile a tutti gli utenti iOS, senza la necessità di seguire comunicati esterni o banner dedicati. È un passo che chiarisce le intenzioni della piattaforma, ormai decisa a considerare Apple Watch parte della sua esperienza d’uso.

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L’app per AppleWatch permette di leggere messaggi anche molto lunghi, rispondere con la dettatura vocale, inviare messaggi vocali, reagire con le emoji, visualizzare foto e sticker e consultare una porzione della cronologia. Tutte queste funzioni restano protette dalla crittografia end-to-end e dipendono comunque dalla connessione con l’iPhone, che resta il dispositivo centrale. Per il momento non è ancora possibile avviare nuove chat direttamente dallo smartwatch. Tutto ciò è stato pensato per offrire risposte immediate dal polso, senza dover estrarre il telefono.

In contemporanea a tutto ciò, WhatsApp continua a distribuire nuove build tramite TestFlight, così da individuare bug più rapidamente e testare funzioni extra. Il programma resta chiuso. Infatti solo chi era già registrato può accedere alle beta, mentre tutti gli altri devono attendere la versione stabile presente su App Store.