WhatsApp: la nuova sezione Info con aggiornamenti temporanei arriva a più utenti

WhatsApp sta ampliando l’attivazione della nuova sezione Informazioni con aggiornamenti temporanei, una funzione progettata per offrire un modo più rapido e attuale di condividere il proprio stato all’interno dell’app. Il rollout continua con la versione 25.35.72 per iOS, disponibile su App Store, che abilita per un numero crescente di utenti un’interfaccia rinnovata e dotata di un sistema di scadenza automatica. L’obiettivo è evitare che le Info restino ferme a messaggi datati, valorizzando invece comunicazioni brevi, flessibili e legate al momento.

La nuova sezione permette di impostare messaggi essenziali, arricchiti anche da emoji, che riflettono attività quotidiane, disponibilità o piccoli aggiornamenti d’umore. Gli stati temporanei scompaiono automaticamente dopo l’intervallo scelto, senza richiedere interventi manuali. Nel changelog ufficiale, WhatsApp definisce questo rinnovamento come un modo più dinamico per condividere informazioni con i propri contatti.

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L’elemento più visibile del redesign è l’integrazione dell’Info direttamente nelle chat. Un riquadro sotto l’immagine del profilo fa comparire lo stato impostato, così da mostrare subito se un contatto è impegnato, libero o in viaggio. La stessa indicazione è presente anche nella schermata delle informazioni chat, evitando passaggi aggiuntivi e rendendo tutto più immediato.

Durate personalizzabili e gestione semplificata

La funzione risulta utile soprattutto per comunicazioni a breve scadenza. Un messaggio come “In riunione” impostato per due ore o “In viaggio” selezionato per la giornata appare subito nelle conversazioni, riducendo i passaggi necessari per aggiornare lo stato. Il nuovo sistema consente di scegliere durate che vanno da poche ore fino a un mese. Ogni aggiornamento mostra anche il tempo rimanente, utile per controllare o modificare lo stato prima della scadenza. Le Info possono essere cambiate o rimosse in qualsiasi momento sia tramite le impostazioni di privacy sia direttamente dalla sezione dedicata.

L’aggiunta del supporto alle emoji rende ogni comunicazione più chiara e immediata, mentre le durate predefinite, come un giorno o una settimana, semplificano le impostazioni più frequenti. Al momento, la nuova sezione Informazioni è disponibile solo per una parte degli utenti che hanno installato l’ultima versione dell’app su iOS. Il rilascio continuerà gradualmente nel corso delle prossime settimane.