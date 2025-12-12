WhatsApp e Iphone: il trucco per recuperare i messaggi cancellati

WhatsApp resta la piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Una delle sue funzioni più discusse però continua a essere quella che consente di eliminare i messaggi dopo l’invio. Quando appare la classica dicitura “Questo messaggio è stato eliminato”, la curiosità degli utenti inevitabilmente aumenta. Ma è possibile scoprire cosa c’era scritto prima della cancellazione?

Ufficialmente, WhatsApp non permette di leggere i messaggi eliminati, ma esiste un metodo perfettamente legale, sicuro e soprattutto affidabile. Si tratta del ripristino tramite backup iCloud. È la procedura più efficace perché utilizza gli strumenti nativi dell’app e non espone a rischi di sicurezza.

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Il passaggio chiave consiste nel verificare la data dell’ultimo backup. Basta aprire WhatsApp su iPhone e seguire il percorso Impostazioni, Chat e poi Backup delle chat. Se il messaggio cancellato era presente prima dell’ultimo salvataggio, allora potrà essere recuperato. Basta disinstallare l’app, reinstallarla dall’App Store e, durante la configurazione, scegliere Ripristina cronologia chat. In questo modo, si riottengono tutte le conversazioni presenti nell’ultimo backup, inclusi i messaggi poi eliminati. A differenza di Android, iOS non consente alle app di terze parti di accedere liberamente alle notifiche, quindi i sistemi che salvano automaticamente i messaggi eliminati funzionano poco o per nulla.

I software professionali per il recupero e altri metodi avanzati su WhatsApp

Oltre al metodo del backup, negli ultimi anni si sono diffusi strumenti professionali pensati per recuperare messaggi eliminati da WhatsApp su iPhone. Programmi come iMyFone ChatsBack, Tenorshare UltData WhatsApp Recovery o Dr.Fone – WhatsApp Recovery permettono di analizzare backup iCloud e iTunes o di eseguire una scansione del dispositivo collegato al computer.

Lo schema è simile per tutti. Si avvia il software, si sceglie il tipo di dati da recuperare, si collega l’iPhone e si lascia che il programma effettui la scansione. Se i messaggi eliminati risultano recuperabili, l’utente può visualizzarli e salvarli prima del ripristino finale. Si tratta di strumenti utili ma che richiedono attenzione. E’ fondamentale scaricarli solo da fonti ufficiali e verificare sempre compatibilità e permessi richiesti.

Esiste anche un altro metodo, più drastico ma efficace. Consiste nell’ eseguire un reset totale dell’iPhone e ripristinare un backup iCloud più vecchio, creato prima dell’eliminazione del messaggio desiderato. Questa opzione però elimina completamente i dati attuali del dispositivo, quindi è essenziale effettuare prima un salvataggio completo. Per evitare perdite future, un consiglio semplice è utilizzare screenshot o la registrazione schermo di iPhone per conservare conversazioni importanti. È una soluzione manuale, ma resta tra le più immediate quando serve tenere traccia di chat importanti.