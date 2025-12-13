WhatsApp, cresce l’allarme per i messaggi trappola che arrivano dagli amici

L’uso quotidiano di WhatsApp rende molto facile cadere in tranelli che puntano a sottrarre dati personali e profili interi. Nelle ultime settimane è emersa una truffa che sfrutta un meccanismo semplice ma molto convincente, perché arriva da numeri salvati nella rubrica. Gli utenti ricevono un messaggio che appare del tutto normale e spesso non percepiscono alcun rischio. La richiesta riguarda un codice inviato per sbaglio, presentato come un errore innocente, ma quel codice è in realtà la chiave che consente ai criminali di prendere possesso di un account WhatsApp in pochi istanti.

Quando si avvia la procedura di trasferimento dell’account, l’app invia un codice univoco al numero reale del proprietario. I truffatori sfruttano questa dinamica e cercano di ottenere quel codice presentando la richiesta come un favore. Il problema nasce dal fatto che il messaggio arriva da un amico che ha già perso il suo profilo. L’hacker lo utilizza per raggiungere altri contatti, alimentando una catena che può colpire molti utenti in pochissimo tempo. Chi cade nella trappola perde l’accesso immediato al proprio profilo e scopre che il numero collegato all’account è stato sostituito. Il recupero diventa quindi più complesso e richiede la procedura guidata dell’app o l’intervento del supporto.

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Le indicazioni prevedono l’invio di una richiesta dettagliata tramite l’app o attraverso l’indirizzo email ufficiale, con la possibilità di tentare il ripristino dopo sette giorni. Non sempre però il recupero risulta semplice, perché il sistema dà priorità al numero registrato durante il furto. Le autorità invitano così alla massima prudenza e ricordano che i codici unici non devono mai essere condivisi.

Come proteggere il proprio profilo WhatsApp dalle nuove tecniche di furto

Il crescente numero di casi ha riportato l’attenzione su una funzione spesso trascurata, ma molto efficace. La verifica in due passaggi permette di aggiungere una barriera ulteriore e impedisce l’accesso indesiderato anche quando il codice principale viene sottratto. La funzione richiede la creazione di un PIN personale, necessario per completare ogni tentativo di accesso. In questo modo chi tenta di prendere il controllo del profilo non può avanzare nella procedura. L’impostazione richiede pochi secondi e rappresenta una forma di tutela fondamentale, soprattutto in un periodo in cui le truffe diventano sempre più sofisticate.

Molti utenti si accorgono del problema quando il danno è già avvenuto, per questo è importante agire prima che si presenti una situazione critica. Questi attacchi sono difficili da riconoscere, perché sfruttano la fiducia nelle persone della propria cerchia. A questo si aggiunge la velocità della procedura, che consente ai criminali di sottrarre profili in tempi brevissimi.

Gli esperti ricordano che nessun contatto ha motivo di richiedere codici personali, e che ogni comunicazione sospetta deve essere ignorata senza eccezioni. Una maggiore attenzione può evitare la perdita del profilo e dei dati collegati, che spesso contengono informazioni sensibili e conversazioni importanti. WhatsApp invita a non cliccare su link sospetti e a mantenere aggiornate le impostazioni di sicurezza, così da ridurre ulteriormente i rischi.