WhatsApp cambia strategia su iPhone: finalmente ordine nelle chat

Dopo mesi di test su Android, WhatsApp inizia a portare anche su iPhone una gestione più matura e consapevole dello spazio occupato dalle conversazioni. L’aggiornamento, per ora riservato a una parte degli utenti iscritti al programma beta di iOS, introduce un’interfaccia completamente nuova pensata per chi vuole fare ordine senza il timore di eliminare contenuti importanti.

Chi utilizza WhatsApp da anni sa bene quanto rapidamente possano accumularsi messaggi, foto, video e vocali, soprattutto nelle chat di gruppo. Fino a oggi, svuotare una conversazione significava affidarsi a una conferma piuttosto generica, spesso poco chiara sulle reali conseguenze. Con la nuova esperienza su iOS, invece, l’utente viene accompagnato in una schermata dedicata che spiega in modo esplicito cosa verrà rimosso e cosa resterà intatto. Il linguaggio visivo è coerente con quello di iOS e rende immediatamente comprensibile l’operazione, riducendo l’ansia da “tap sbagliato”.

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WhatsApp protegge ciò che conta: messaggi importanti e media sotto controllo

Uno degli aspetti più apprezzabili della nuova funzione di WhatsApp su iOS è la tutela dei messaggi contrassegnati come importanti. Durante la procedura di pulizia, l’app chiede esplicitamente se questi contenuti debbano essere eliminati oppure conservati, riconoscendo il valore che possono avere nel tempo. È una scelta tutt’altro che banale, perché consente di alleggerire conversazioni molto lunghe mantenendo intatti appunti, indirizzi, codici o messaggi salvati volutamente.

Anche la gestione dei contenuti multimediali fa un salto di qualità. Foto, video, documenti, vocali e persino adesivi possono essere selezionati in modo indipendente, offrendo un’ opzione che finora mancava su iOS. Mentre l’utente effettua le proprie scelte, WhatsApp mostra una stima aggiornata dello spazio che verrà recuperato, trasformando la pulizia in un’operazione consapevole e misurabile. Questo dettaglio, aiuta a capire quanto incidono certe categorie di file sull’archiviazione del dispositivo.

La funzione è accessibile sia dalle informazioni della chat sia direttamente dalla lista delle conversazioni. Al momento, la distribuzione è graduale e limitata alla beta, ma l’arrivo sul canale stabile sembra solo una questione di tempo.