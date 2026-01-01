WhatsApp apre il 2026 con nuove funzioni dedicate a messaggi e auguri

È appena cominciato il nuovo anno e WhatsApp è già in vena di grandi novità. La celebre applicazione di messaggistica istantanea infatti tra gli ultimi giorni di dicembre e appunto queste prime ore del nuovo mese di gennaio 2026, è stata come sempre la piattaforma più utilizzata al mondo tra chiamate e messaggi. In questo contesto, l’applicazione introduce una serie di aggiornamenti pensati per rendere più espressivi gli auguri e più ricche le interazioni che accompagnano l’avvio del nuovo anno.

Le novità pensate per il nuovo anno

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Tra le aggiunte più immediate c’è un nuovo pacchetto di sticker 2026, creato appositamente per celebrare l’inizio dell’anno. Gli adesivi sono dedicati agli auguri, ai messaggi di ripartenza e ai contenuti legati ai primi giorni di gennaio, con uno stile pensato per adattarsi sia alle chat private sia alle conversazioni di gruppo.

Un’altra novità riguarda gli effetti per le videochiamate, che permettono di arricchire le conversazioni con animazioni come coriandoli, stelle e fuochi d’artificio. Gli effetti possono essere attivati direttamente durante la chiamata tramite l’apposita icona, offrendo un modo semplice per rendere più vivaci anche le comunicazioni a distanza.

Sul fronte delle interazioni rapide arrivano nuove reazioni animate, in particolare quelle legate ai coriandoli, che introducono un elemento visivo più dinamico rispetto alle emoji statiche. Anche gli aggiornamenti di stato ricevono un piccolo restyling, grazie all’introduzione di sticker animati pensati per raccontare l’inizio del 2026 in modo più personale e immediato.

Organizzazione e comunicazione nei primi giorni del 2026

Accanto alle novità grafiche, restano centrali le funzioni che negli ultimi mesi hanno reso WhatsApp uno strumento sempre più completo anche sul piano organizzativo. La creazione di eventi nelle chat consente di raccogliere informazioni importanti in un unico spazio e di fissarle in alto per averle sempre a portata di mano. I sondaggicontinuano a essere utili per prendere decisioni condivise in modo rapido, mentre la condivisione della posizione in tempo reale facilita spostamenti e incontri nei primi giorni dell’anno.

Completano il quadro le note vocali e video, spesso utilizzate per inviare auguri più personali e spontanei, anche quando non è possibile comunicare in tempo reale.