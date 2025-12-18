Wear OS e Pixel Watch: cosa è successo con l’app Meteo?

Di recente, un problema tecnico ha interessato Google Meteo su Wear OS, compromettendo l’accesso alle informazioni meteorologiche su numerosi Pixel Watch. Il malfunzionamento risulta attualmente risolto, dopo un intervento effettuato lato server nella serata del 13 dicembre 2025. Il servizio ha ripreso a funzionare regolarmente, consentendo nuovamente la consultazione delle informazioni meteo sullo smartwatch. Ma quali sono i dettagli del disservizio che aveva colpito numerosi dispositivi, in particolare il Pixel Watch originale e l’intera serie Galaxy Watch? Prima del ripristino, l’applicazione mostrava un blocco che impediva qualsiasi utilizzo. All’avvio, Google Meteo restava ferma su una schermata di caricamento che durava pochi istanti prima di lasciare spazio a un messaggio di errore. La notifica indicava l’impossibilità di scaricare i dati meteorologici e proponeva un pulsante di ripetizione dell’operazione, che però non produceva alcun risultato.

Google Meteo inutilizzabile su Wear OS: ecco cosa è accaduto con i Pixel Watch coinvolti

L’anomalia non riguardava solo la schermata principale. Anche le sezioni interne dedicate alle previsioni, al sole e all’indice UV risultavano inaccessibili. Anche qui si alternavano messaggi di caricamento continuo a notifiche che segnalavano l’impossibilità di recuperare la posizione. Il problema appariva sistemico e non legato a impostazioni locali o a singoli modelli.

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Secondo un riscontro ottenuto tramite l’assistenza, il problema era noto ed era oggetto di una valutazione interna. Non sono emerse indicazioni relative a una dismissione definitiva dell’app, lasciando intendere che si trattasse di un’anomalia tecnica risolvibile. Durante l’interruzione, gli utenti potevano ricorrere a applicazioni meteorologiche di terze parti oppure richiedere le informazioni sul tempo tramite Gemini. Soluzioni funzionali, ma meno immediate rispetto all’esperienza integrata.

Su prodotti progettati per offrire informazioni rapide e sempre disponibili, infatti, un’interruzione simile risulta particolarmente evidente. Con il ripristino, Google Meteo è tornato operativo. Resta però aperta la questione della stabilità futura di un servizio che continua a essere utilizzato quotidianamente da una parte significativa degli utenti Wear OS.