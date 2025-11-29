Waze finalmente funziona su smartphone anche con Android Auto attivo

Per anni Waze ha mostrato un comportamento difficile da giustificare: lo smartphone diventava inutilizzabile per la navigazione non appena veniva collegato all’infotainment dell’auto. In pratica, o Android Auto oppure l’app sul telefono. Questa impostazione, nata inizialmente per ragioni di sicurezza, impediva di programmare una destinazione direttamente dallo smartphone quando il telefono era connesso al sistema di bordo, una scelta che nel tempo è diventata sempre più anacronistica.

La discrepanza era evidente soprattutto se confrontata con Maps, che già da mesi permetteva la gestione delle funzioni direttamente dal dispositivo mobile anche durante l’uso di Android Auto. Invece Waze, nonostante l’appartenenza alla stessa famiglia di Google, è rimasto fermo a una logica che obbligava a scollegare fisicamente il telefono per modificare un percorso o aggiungere una sosta.

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Android Auto e Waze ora collaborano senza limitazioni

La situazione cambia grazie a un aggiornamento distribuito su larga scala, dopo una lunga fase di test. Diversi utenti hanno segnalato che ora è possibile utilizzare Waze sullo smartphone pur mantenendo attivo Android Auto. Una soluzione pensata non solo per chi preferisce inserire gli indirizzi dal dispositivo, ma anche per chi vuole affidare la gestione del tragitto a un passeggero senza interrompere la proiezione sul display dell’auto.

L’attivazione non richiede procedure particolari: è sufficiente avere la versione più recente dell’app. Nei casi in cui la novità non dovesse comparire subito, può essere utile chiudere e riaprire Waze, forzandone il riavvio. Il comportamento corretto si manifesta quando lo schermo dello smartphone rimane completamente operativo mentre Android Auto prosegue la navigazione sull’infotainment.

Si tratta di un aggiornamento che elimina una delle criticità più discusse del servizio, offrendo finalmente un funzionamento più coerente con la flessibilità richiesta dagli utenti. Un passo in avanti significativo per chi utilizza spesso la navigazione connessa e desidera una gestione più semplice del percorso.