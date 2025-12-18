Waze: arrivano i semafori sulla mappa, partiti i test solo in un paese

Per chi utilizza Waze ogni giorno, alcune assenze storiche sono diventate quasi una consuetudine. Il navigatore continua a essere apprezzato per l’approccio social, basato sulle segnalazioni in tempo reale degli utenti, ma sul piano delle informazioni strutturali resta indietro rispetto a Google Maps. Una distanza che sorprende, considerando che entrambe le app fanno capo a Google. Proprio in questo contesto si inserisce una novità attesa da tempo: l’arrivo dei semafori durante la navigazione.

I semafori compaiono per la prima volta su Waze

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Le prime segnalazioni arrivano da Israele, dove alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare i semafori direttamente sulla mappa mentre utilizzano la navigazione attiva. Si tratta, almeno per ora, di un test limitato a un solo Paese, senza indicazioni ufficiali su un’estensione immediata ad altri mercati.

L’introduzione dei semafori colma una lacuna evidente se confrontata con Google Maps, che mostra questo tipo di informazioni già dal 2022. Waze arriva quindi in ritardo, ma il debutto rappresenta comunque un passo importante verso un’esperienza più completa.

Un’implementazione prudente e selettiva

La modalità scelta dagli sviluppatori è piuttosto particolare. Durante la navigazione, Waze sembra visualizzare al massimo tre semafori lungo il percorso. Una scelta che appare intenzionale e pensata per evitare di sovraccaricare la schermata con troppe icone, riducendo la leggibilità del tracciato.

Uscendo dalla navigazione attiva, il comportamento cambia: la mappa mostra tutti i semafori presenti nelle vicinanze. Questo doppio approccio suggerisce una fase di sperimentazione attenta, orientata a capire quale sia il miglior equilibrio tra quantità di informazioni e chiarezza visiva.

Tempi e dubbi sul rollout globale

Al momento non è noto quanto durerà questa fase di test, né se verrà estesa ad altri Paesi prima di un eventuale rilascio globale. Nei mesi scorsi, Waze aveva confermato che l’introduzione dei semafori rientrava tra le novità pianificate, ma senza fornire tempistiche precise.

Resta aperta anche un’altra questione: non è chiaro se Waze stia sfruttando il vasto database di Google Maps o se stia procedendo in modo autonomo nella raccolta e gestione di queste informazioni. Nel primo caso, l’estensione della funzione potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.

Per ora, l’arrivo dei semafori su Waze resta una novità concreta ma circoscritta, che conferma un approccio prudente e graduale allo sviluppo di una funzione attesa da anni.