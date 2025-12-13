Un prototipo nero di Apple Vision Pro riaccende le ipotesi sul design del visore

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’immagine curiosa che mostra quello che sembra essere un Apple Vision Pro in una colorazione mai vista prima. Si tratta di un nero opaco, un contrasto netto rispetto alla tradizionale estetica chiara scelta da Apple per il modello attualmente in commercio. La foto, condivisa dal noto collezionista di prototipi Kosutami, ritrae la power strap, il connettore circolare per la batteria esterna e uno degli Audio Pod, tutti rigorosamente neri con piccoli accenti grigio chiaro.

Non è la prima volta che compare un componente scuro legato al visore. Già ad Aprile era stato mostrato un connettore simile, sempre in tonalità grafite o blu notte, addirittura dotato di una porta simile alla Lightning, facendo pensare all’esistenza di varianti interne mai destinate alla vendita. Il leaker ha accompagnato il contenuto con l’hashtag “Apple Internal”, lasciando intendere che si tratti di un prototipo di test.

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Apple Vision Air: il prototipo nero potrebbe essere un indizio del prossimo modello?

La credibilità della fonte è altalenante. Kosutami in passato ha fornito anticipazioni corrette su HomePod e altri prototipi, ma ha sbagliato numerose previsioni su Apple Watch. La presenza di colorazioni alternative nei laboratori Apple però non è affatto una sorpresa. Durante lo sviluppo dei prodotti, il colosso di Cupertino esplora sempre multiple soluzioni estetiche prima di scegliere quella definitiva. È successo anche con Apple Watch Ultra, che inizialmente era stato valutato in una versione di titanio scuro poi scartata, ma successivamente riproposta.

Molti osservatori stanno leggendo questo avvistamento come un possibile segnale dell’arrivo di un futuro modello della linea Vision, spesso descritto nei rumor come Apple Vision Air. La variante Air, attesa non prima del 2027, dovrebbe rappresentare una versione più leggera e più accessibile del Vision Pro, probabilmente caratterizzata da un corpo più piccolo nel peso grazie all’uso del titanio. Resta comunque possibile che la colorazione nera serva semplicemente a distinguere i modelli interni destinati ai test da quelli di pre-produzione. Apple ha da sempre l’abitudine di creare varianti non commerciali per aiutare gli ingegneri a identificare rapidamente i lotti sperimentali.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma il fatto che Apple stia esplorando design alternativi e componenti diversi suggerisce che l’evoluzione della linea Vision è tutt’altro che ferma. La comparsa di un modello nero, insomma, potrebbe essere molto più di una semplice ipotesi.