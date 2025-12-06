Un anno di musica raccontato da Spotify 2025

Wrapped 2025 arriva come un rito di fine anno molto atteso dagli utenti. Spotify raccoglie le abitudini di ascolto dei suoi settecento milioni di iscritti e costruisce un racconto collettivo. L’esperienza personalizzata è disponibile direttamente nella Home dell’app aggiornata. Il percorso immersivo mostra l’evoluzione dei gusti individuali e le connessioni con le tendenze mondiali. Le playlist curate dagli editor accompagnano gli utenti attraverso successi e scoperte. I mini Wrapped settimanali, disponibili da un mese, completano il quadro con un aggiornamento costante.

La piattaforma ribadisce il valore sociale dell’ascolto, trasformando scelte individuali in narrazioni condivise. Le funzioni storiche tornano con grafici, quiz e classifiche. Wrapped mostra i generi preferiti e racconta i movimenti mensili degli artisti di ciascun profilo. Le canzoni più ascoltate diventano il centro di una playlist dedicata. Le novità di quest’anno aggiungono un tocco ancora più personale. Viene introdotto il confronto tra utenti della stessa fascia di età per misurare affinità musicali. Arriva la classifica dei fan più affezionati e lo spazio riservato ai contenuti dei podcaster preferiti. Il Wrapped Party permette a tutti di rivivere l’anno in modo collettivo. L’esperienza dedicata ai creator racconta invece come il pubblico ha interagito con progetti musicali e podcast.

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I trionfi a livello mondiale e italiani di Spotify 2025

La scena italiana vede il rap dominare con forza crescente. Sfera Ebbasta guida la classifica seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. Il successo del vincitore di Sanremo Olly conferma il peso dei festival nelle scelte del pubblico. Tony Boy e Glocky emergono come nuove voci molto ascoltate. Le artiste più seguite includono ANNA, Elodie, Rose Villain e Taylor Swift. Lady Gaga resta presente con continuità nel panorama nazionale. Quattro brani sanremesi compaiono tra i più ascoltati dello Stivale insieme alle hit di Sfera Ebbasta e Bad Bunny.

Gli album più apprezzati spaziano dal pop al rap con Olly e Geolier ai vertici delle preferenze. All’estero gli artisti italiani più ascoltati restano i Måneskin, seguiti da nomi storici come Gabry Ponte e Laura Pausini. Sul fronte mondiale domina Bad Bunny con ascolti impressionanti e un album record. La canzone più ascoltata del mondo è Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars. I podcast mostrano un panorama variegato. In Italia vince ancora il true crime con Elisa True Crime in testa. Nel mondo continua il primato di The Joe Rogan Experience.