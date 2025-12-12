TikTok introduce il Feed Condiviso e nuove Raccolte per rendere l’app più sociale

TikTok sta cominciando a muoversi in una dimensione più sociale, cercando di andare oltre il consumo individuale dei contenuti per recuperare l’attenzione di una Gen Z sempre più attratta da altre app. Il nuovo Feed Condiviso rappresenta il passo più importante in questa direzione. Si tratta infatti di una funzione che fonde le dinamiche delle chat di gruppo con il potente algoritmo di raccomandazione che ha reso celebre la piattaforma. Una volta attivato tramite messaggio diretto, il feed mostra ogni giorno fino a 15 video selezionati automaticamente in base ai gusti dei partecipanti, creando una sorta di “for you” collettivo pensato per far emergere contenuti rilevanti per tutti i membri della conversazione.

Raccolte Condivise e nuove funzioni TikTok

La funzione include anche una dashboard che consente di visualizzare i video apprezzati dal gruppo, le interazioni e le tendenze condivise, così da trasformare lo scorrimento della home in un’esperienza coordinata e più sociale. Tale idea ricorda alcune soluzioni introdotte da Instagram, soprattutto per quanto riguarda lo scambio diretto di contenuti tra amici. TikTok prevede un rilascio graduale del Feed Condiviso a livello globale nei prossimi mesi.

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Accanto al feed, TikTok ha annunciato le Raccolte Condivise, una funzione che permette agli utenti di salvare e organizzare video tematici in elenchi condivisi. A differenza del Feed Condiviso, qui è l’utente a scegliere manualmente cosa aggiungere: itinerari di viaggio, locali da provare, ricette, prodotti consigliati, idee regalo e molto altro. Ogni raccolta funge da bacheca collaborativa, accessibile solo se i partecipanti si seguono reciprocamente, così da garantire un livello minimo di privacy.

Le Raccolte Condivise sono già disponibili per tutti gli utenti sopra i 16 anni e rappresentano una risposta diretta alle funzioni organizzative presenti da tempo su Instagram. Completano il quadro le cartoline digitali festive, un’aggiunta stagionale pensata per stimolare le interazioni private durante le festività, con un rilascio globale previsto entro la fine del mese.

Insomma, con queste novità, TikTok conferma di voler evolvere da semplice piattaforma di intrattenimento a spazio sociale, dove i contenuti non si limitano a essere consumati, ma diventano strumenti per condividere esperienze, tendenze e conversazioni con un gruppo ristretto di persone.