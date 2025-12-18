Telegram si aggiorna a dicembre 2025: più sicurezza, nuove funzioni social

La novità più interessante dell’ultimo aggiornamento di Telegram? L’introduzione delle passkey come metodo di accesso alternativo ai classici codici via SMS. Gli utenti possono ora effettuare il login utilizzando un PIN, l’impronta digitale o il riconoscimento facciale, sfruttando i sistemi biometrici già presenti sul proprio dispositivo.

Telegram chiarisce che le passkey sono chiavi uniche e completamente criptate. Queste vengono memorizzate localmente sullo smartphone o sul computer dell’utente. Tali chiavi poi possono essere sincronizzate con le app di gestione delle password, permettendo un utilizzo fluido anche su più dispositivi. L’obiettivo? Ridurre la dipendenza dagli SMS, spesso vulnerabili a intercettazioni, ritardi o problemi di rete, e allo stesso tempo velocizzare l’accesso all’account.

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Telegram punta su regali e sulle Storie che diventano più creative

Accanto alla sicurezza, il nuovo aggiornamento di Telegram introduce interessanti novità anche sul fronte delle funzionalità social. Una di queste riguarda i regali visualizzabili sui profili degli utenti. Da ora è possibile fare un’offerta per acquistare un regalo utilizzando stelle o TON, impostando un prezzo personalizzato e un limite di tempo. Durante tutta la durata dell’offerta, l’importo viene riservato e resta bloccato. Invece, in caso di rifiuto o scadenza il sistema provvede automaticamente al rimborso completo.

Secondo Telegram, questo meccanismo è stato progettato per garantire la massima protezione sia per chi acquista sia per chi riceve, riducendo il rischio di truffe o transazioni poco trasparenti. L’aggiornamento interviene infine sulle Storie, uno degli strumenti più utilizzati dagli utenti. Durante la pubblicazione, è ora possibile aggiungere rapidamente un audio selezionandolo direttamente dalla propria playlist del profilo. Basta accedere al pulsante Sticker, scegliere la voce Audio e selezionare i brani salvati. Questa funzione rende la creazione delle Storie più immediata e personale, senza dover passare da menù complessi o app esterne.

Nel complesso, il nuovo aggiornamento dimostra come Telegram continui a lavorare su miglioramenti concreti e mirati, rafforzando sicurezza, fiducia e libertà creativa all’interno della piattaforma.