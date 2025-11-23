Telegram annuncia diverse funzionalità inedite

Telegram continua a evolversi, consolidando il proprio ruolo tra le piattaforme di messaggistica. L’ultimo aggiornamento introduce strumenti che trasformano il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma. La strategia punta a rendere l’esperienza più dinamica, dando spazio alla creatività dei creator e alla gestione dei contenuti in maniera più flessibile. Una delle novità principali riguarda le storie in diretta. Una funzione che permette di trasmettere streaming all’interno delle storie stesse. Gli utenti possono inviare commenti, evidenziarli tramite le stelle e sostenerne i creatori. Con la possibilità di monitorare le stelle accumulate. Tale modalità include anche gruppi e canali abilitati. Ampliando le opportunità di interazione collettiva. Grazie al supporto alle chiavi RTMP, gli streamer possono collegare software esterni come OBS o XSplit senza modificare le proprie configurazioni.

Telegram annuncia un nuovo aggiornamento

La gestione delle dirette prevede anche un controllo dettagliato dei commenti e delle offerte. Gli utenti possono impostare il prezzo dei messaggi evidenziati e conferire ruoli di amministrazione a chi deve gestire la chat video o le dirette. Allo stesso tempo, Telegram introduce la possibilità di impostare messaggi programmati con ripetizione automatica, utile per promemoria o comunicazioni ricorrenti.

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L’aggiornamento tocca anche l’interfaccia, con l’implementazione dello stile Liquid Glass su iOS, che coinvolge profili, menu impostazioni e schermate di allegati con animazioni leggere. Su Android debutta un campo di scrittura minimalista che richiama Liquid Glass. Con effetti di sfocatura durante lo scorrimento. Migliorando la leggibilità e l’esperienza visiva complessiva.

Un’altra funzione innovativa riguarda le aste per i regali, pensate per rendere più equa la distribuzione di oggetti digitali in edizione limitata. Gli utenti possono fare offerte con le stelle su diversi turni. I migliori offerenti ricevono i regali disponibili, mentre le offerte più basse vengono trasferite al turno successivo o rimborsate automaticamente al termine dell’asta. È possibile partecipare più volte o aumentare l’offerta in qualsiasi momento, offrendo un sistema trasparente e dinamico. Con tali novità, Telegram rafforza la propria identità come piattaforma capace di combinare messaggistica, contenuti multimediali e interazione sociale.