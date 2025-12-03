Su Spotify arriva Wrapped: ecco i più ascoltati del 2025

Negli ultimi anni, l’arrivo di Wrapped 2025 su Spotify segna un momento particolarmente atteso. Un punto d’osservazione privilegiato su come la musica, i podcast e le abitudini di ascolto si intrecciano alla vita quotidiana di milioni di persone. La nuova edizione rappresenta un archivio dinamico costruito da una comunità globale che supera i settecento milioni di utenti. All’interno di tale ecosistema, Spotify consolida il proprio ruolo come spazio di incontro tra pubblico e creatori.

Offrendo una lettura trasversale delle preferenze degli ascoltatori. L’esperienza, interamente accessibile dall’app aggiornata, mette al centro l’utente con un percorso immersivo che ricollega i gusti personali ai trend globali. Il racconto personalizzato, arricchito da nuove funzioni interattive, estende la possibilità di comprendere come i generi, gli artisti e i podcast più amati abbiano influenzato l’anno. Al tempo stesso, la piattaforma rinnova strumenti come la Your Top Songs 2025, le analisi sull’età degli ascolti e una serie di visualizzazioni dinamiche che permettono di seguire l’evoluzione dei propri artisti di riferimento.

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Spotify: ecco cosa è emerso dal nuovo Wrapped

Nel panorama italiano, il dominio del rap resta un punto fermo e riconferma figure che ormai da anni occupano stabilmente le prime posizioni. Al tempo stesso, emergono nuovi nomi che ampliano il ventaglio delle sonorità urbane, segno di un ambiente in continua trasformazione. Nella scena nazionale del 2025 il ruolo del Festival di Sanremo si conferma centrale nel definire le canzoni più ascoltate dell’anno. Allo stesso tempo, il successo di artisti come Bad Bunny, presente sia nei trend globali sia in quelli italiani, testimonia l’attrazione crescente per le sonorità latine.

La presenza stabile di figure come Taylor Swift, The Weeknd, Drake e Billie Eilish conferma una scena globale in cui le superstar continuano a definire l’immaginario collettivo. E non è tutto. Tra i podcast, il predominio del true crime in Italia è sempre più concreto. Mentre a livello globale si riconfermano voci consolidate come quella di The Joe Rogan Experience, ancora in testa dopo anni di leadership. L’espansione dell’esperienza su Spotify coinvolge anche artisti e creator attraverso la Wrapped Creator Experience, offrendo loro uno strumento per misurare l’interazione del pubblico con i rispettivi contenuti.