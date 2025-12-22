Su Fire TV in arrivo l’app per visualizzare i Reels di Instagram

Il confine tra social network e televisione continua ad assottigliarsi. A tal proposito, con il lancio di Instagram for TV, la piattaforma entra ufficialmente nel contesto domestico del grande schermo. Segnando un passaggio rilevante nel modo in cui i video brevi vengono pensati, distribuiti e consumati. L’applicazione è disponibile, per il momento, solo negli Stati Uniti, sui dispositivi Amazon Fire TV. L’iniziativa nasce dall’idea di trasferire l’esperienza dei Reels in un ambiente più ampio e condiviso. La visione su televisore elimina la necessità di passare il telefono di mano in mano per mostrare un video e punta a rendere i contenuti brevi adatti a un consumo collettivo.

Instagram arriva sui dispositivi Fire TV: ecco i dettagli

Secondo la strategia congiunta di Amazon e Meta, tale cambiamento potrebbe rappresentare una nuova fase per il formato verticale. A commentare l’arrivo dell’app è stato Aidan Marcuss, vicepresidente di Fire TV, che ha sottolineato come l’obiettivo della piattaforma sia offrire rapidamente agli utenti l’accesso ai migliori contenuti disponibili.

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La nuova applicazione è stata progettata per mostrare esclusivamente video in formato breve. I Reels sono organizzati in canali tematici basati sugli interessi dell’utente. Il download avviene tramite l’Amazon Appstore e l’accesso richiede il login con un account Instagram. L’applicazione consente l’utilizzo di fino a cinque account differenti, una scelta che permette a più persone all’interno dello stesso nucleo familiare di ricevere suggerimenti personalizzati. È, inoltre, possibile creare un profilo dedicato esclusivamente alla visione su TV.

Una volta effettuato l’accesso, l’utente può cercare creator specifici, esplorare i profili, navigare tra gli argomenti di interesse e interagire con i contenuti attraverso i “mi piace”. Restano disponibili anche la lettura dei commenti e delle reazioni, elementi che contribuiscono a mantenere una continuità con l’esperienza Instagram tradizionale.

Al momento, la distribuzione dell’app è limitata a una selezione di dispositivi Fire TV. Tra cui Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max di prima e seconda generazione. Fire TV delle serie 2 e 4 e Fire TV Omni QLED. Inoltre, non sono state fornite indicazioni ufficiali su un’eventuale estensione ad altri mercati.