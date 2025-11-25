Strong rinnova la gamma Google TV con nuovi stick, dongle e box

Strong continua a investire nel settore dei dispositivi smart per la casa, rinnovando l’intera gamma Google TV con prodotti certificati che garantiscono l’accesso completo al Google-Play Store senza limitazioni. L’obiettivo del marchio? Offrire agli utenti la possibilità di trasformare qualsiasi televisore o monitor in una smartTV moderna, con la stessa libertà d’uso di un dispositivo Google ufficiale. La nuova lineup comprende stick ultracompatti, dongle discreti e box più potenti, pensati per chi cerca un’esperienza più stabile e ricca.

Dispositivi Strong: soluzioni per ogni esigenza

L’ idea di Strong ruota intorno a tre elementi: semplicità, compatibilità e personalizzazione. Ogni dispositivo utilizza Google TV come interfaccia principale, con suggerimenti mirati, ricerca unificata e comandi vocali tramite GoogleAssistant. Chi desidera un dispositivo leggero può affidarsi agli stick LEAP-AIR e LEAP-UNA, che si collegano direttamente alla porta HDMI e richiedono solo pochi secondi per essere configurati. Con supporto al 4K, al Wi-Fi Dual Band e alla funzione GoogleCast, rendono immediato l’accesso ai principali servizi streaming e a migliaia di applicazioni.

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Per chi preferisce un dispositivo più solido, adatto a un uso da salotto, Strong propone invece box più completi come il LEAP-S3 PRO. Questo modello integra il supporto al 4K UHD, Dolby Vision e DolbyAtmos, offrendo un’esperienza più immersiva. Il Wi-Fi 6, le porte USB e l’Ethernet rendono il box adatto anche a giochi Android o alla riproduzione di contenuti locali. La serie presenta anche il dongle LEAP-NEVE, una soluzione discreta per chi desidera un dispositivo potente ma poco visibile dietro al televisore, soprattutto quando montato a parete.

Il LEAP-AIR viene presentato come la soluzione più immediata per ottenere streaming in 4K, mentre il LEAP-UNA rappresenta la scelta più economica per chi desidera una smart TV essenziale ma completa. Il LEAP-S3 PRO si rivolge invece a chi vuole trasformare il proprio salotto in un centro multimediale avanzato, beneficiando di una qualità audio e video superiore. Il dongle LEAP-NEVE, compatto ma versatile, punta su Wi-Fi 6 e porta Ethernet integrata, una caratteristica rara per dispositivi di queste dimensioni.