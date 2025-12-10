Spotify Wrapped: come cambiano gli ascolti sui diversi dispositivi

La musica continua a riflettere le abitudini e gli stili di vita degli ascoltatori italiani. A tal proposito, i dati di Spotify Wrapped 2025 confermano come il contesto d’ascolto influenzi in modo significativo le preferenze. Analizzando i comportamenti su diversi dispositivi emerge, infatti, una chiara distinzione tra chi fruisce di musica durante il gioco e chi la ascolta alla guida, con tendenze e artisti di riferimento differenti. Nel panorama del gaming su console, la scena rap italiana domina incontrastata. Sfera Ebbasta e Shiva si confermano i nomi più popolari, non solo come artisti, ma anche per i brani presenti nella classifica. Geolier occupa il terzo gradino della classifica artisti.

Spotify: ecco i dati emersi da Wrapped 2025 sugli ascolti

Un quadro differente si osserva quando si analizzano gli ascolti effettuati in auto. Qui il pubblico privilegia brani più melodici e facilmente cantabili. In tale contesto, Olly e Sfera Ebbasta guidano le classifiche degli artisti. A cui seguono nomi storici come Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Jovanotti, insieme a rappresentanti della scena pop contemporanea. Tra cui Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro e Alfa. I brani più ascoltati in auto evidenziano la preferenza per canzoni riconoscibili e coinvolgenti, come “Balorda nostalgia” e “Incoscienti Giovani”. Oltre a numerose hit provenienti dall’ultima edizione di Sanremo. Gli album più popolari, tra cui Tutta Vita (Sempre) di Olly e Juli, Comuni Mortali di Achille Lauro e Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari.

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Nel complesso, i dati di Wrapped 2025 presentato da Spotify evidenziano come il dispositivo influisca sulle scelte musicali. Le console favoriscono un ascolto energico e concentrato su generi urbani e rap. Mentre l’auto diventa uno spazio di esperienza più melodica, dove convivono classici italiani, hit contemporanee e brani da cantare. Tali comportamenti sottolineano come la musica continui a modellarsi in base alle esigenze e agli stili di vita degli ascoltatori. Offrendo un quadro sfaccettato della cultura musicale italiana contemporanea.