Spotify su Android nasconde un super-potere: le scorciatoie personalizzate che cambiano il modo di ascoltare musica

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Tra le tante differenze tra Android e iOS, ce n’è una che sorprende anche gli utenti più smaliziati: riguarda Spotify, e nello specifico una funzione che in molti ignorano ma che può rivoluzionare l’accesso alle playlist e agli artisti preferiti. Una funzione piccola, ma potentissima. E soprattutto: esclusiva di Android.

Perché questa funzione esiste solo su Android

Accade raramente che un’app di grande diffusione offra un vero vantaggio tecnico agli utenti del robottino verde, ma qui è proprio il sistema operativo di Google a fare la differenza. Spotify sfrutta infatti le API App Shortcuts, strumenti nativi di Android che consentono alle app di generare scorciatoie dinamiche e altamente personalizzabili. Su iOS esiste una funzione simile, Home Screen Quick Actions, ma è molto più limitata: non permette l’uso di icone dedicate né di scorciatoie multiple, e non può associare direttamente un artista o una playlist.

Android, invece, consente di creare scorciatoie illimitate, ognuna con la sua icona, ognuna collegata direttamente a una playlist o a un artista. Tradotto: basta un tocco sulla home e parte subito la musica che vogliamo. Senza aprire l’app, senza navigare, senza perdere tempo.

Come si crea una scorciatoia Spotify su Android

La procedura è semplice, ma non è immediata — anche perché Spotify non la pubblicizza più come un tempo. Il flusso corretto è questo:

Prima si apre Spotify e si raggiunge la pagina dell’artista o della playlist che vogliamo trasformare in scorciatoia. Da lì si avvia la riproduzione di qualsiasi brano. Questo step è fondamentale: la scorciatoia non compare finché Spotify non registra che stiamo “ascoltando” da quella pagina specifica.

e si raggiunge la pagina dell’artista o della playlist che vogliamo trasformare in scorciatoia. Da lì si avvia la riproduzione di qualsiasi brano. Questo step è fondamentale: la scorciatoia non compare finché Spotify non registra che stiamo “ascoltando” da quella pagina specifica. A questo punto si torna alla home dello smartphone, si tiene premuta l’icona di Spotify e, accanto alle classiche voci rapide, ne appare una nuova: quella legata proprio al contenuto appena riprodotto. Basta trascinarla sulla schermata principale per trasformarla in un collegamento istantaneo.

Il bello? Si può ripetere l’operazione a volontà. Playlist per la palestra, artista preferito, compilation da viaggio… ognuno ottiene la sua icona dedicata.

Perché questa funzione è così utile

Il vantaggio è evidente: spariscono tutti i passaggi intermedi. Non serve più aprire Spotify, scorrere la home, evitare suggerimenti irrilevanti, cercare tra le playlist. Basta un tap.

Per chi cambia spesso musica, è un sistema ideale: ogni nuova playlist può diventare una scorciatoia temporanea, un piccolo telecomando musicale piazzato direttamente sulla home. C’è anche un aspetto estetico. Android, soprattutto nelle versioni più recenti, supporta le icone tematiche: le scorciatoie ereditano colori e forme della UI, integrandosi perfettamente nel setup personalizzato dell’utente.