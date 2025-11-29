Spotify semplifica la migrazione: ora puoi importare le tue playlist in pochi tocchi

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Spotify rende il passaggio da altri servizi di streaming più immediato che mai. Con l’integrazione ufficiale del servizio TuneMyMusic direttamente all’interno dell’app mobile, il colosso dello streaming musicale apre le porte alle playlist di terze parti, consentendo agli utenti di trasferire le proprie raccolte musicali senza dover più utilizzare siti o app esterne.

Addio passaggi complicati, arriva l’integrazione nativa

La novità non introduce uno strumento sviluppato internamente da Spotify, ma una connessione diretta a TuneMyMusic, una delle piattaforme più note per il trasferimento di playlist. L’utente può ora collegare il proprio account Tidal, YouTube Music, Qobuz, Beatport o Napster e importare automaticamente le playlist all’interno di Spotify, con pochi tap e senza uscire dall’app.

Fino a oggi, chi desiderava spostare le proprie raccolte doveva affidarsi a servizi esterni come Soundiiz o SongShift, spesso limitati nella versione gratuita o con passaggi macchinosi tra browser e app. Con questa integrazione, Spotify elimina del tutto la necessità di ricorrere a strumenti esterni, offrendo un flusso rapido, stabile e illimitato per chi vuole cambiare piattaforma.

Un vantaggio strategico per attirare nuovi utenti

L’obiettivo è chiaro: ridurre la frizione nel processo di migrazione e abbattere una delle principali barriere d’ingresso per gli utenti che valutano il passaggio a Spotify. Molti abbonati, infatti, restano legati a servizi concorrenti per la difficoltà nel ricreare manualmente librerie e playlist curate nel tempo.

La nuova funzione è già in rollout globale e permette di importare un numero illimitato di playlist, brani e album direttamente dal menu principale dell’app. L’operazione è completamente guidata e compatibile con tutti i piani, inclusi quelli gratuiti.

Una mossa verso un ecosistema più aperto

L’apertura a soluzioni di terze parti come TuneMyMusic rappresenta un segnale di maggiore flessibilità da parte di Spotify, che fino a pochi anni fa manteneva un ecosistema più chiuso e meno interoperabile. L’azienda svedese sembra ora voler rispondere a una richiesta crescente del pubblico: quella di poter muovere liberamente la propria musica tra piattaforme diverse, senza vincoli tecnici o economici. Non si tratta solo di un aggiornamento funzionale, ma di un passo verso un modello di streaming più trasparente e interoperabile, in linea con le normative europee sull’interoperabilità dei servizi digitali.