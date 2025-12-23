Spotify per Android: trucchi e scorciatoie segrete da sapere

Ci sono alcune novità che Spotify introduce che a primo impatto potrebbero restare nascoste ed è per questo che bisogna informarsi. Gli utenti Android possono ad esempio accedere alla musica preferita in modo molto più rapido, eliminando diversi passaggi superflui. È una funzione esclusiva della piattaforma Google, resa possibile da caratteristiche tecniche che su iOS semplicemente non esistono.

Un vantaggio concreto per Android

Nel panorama delle app multipiattaforma, capita spesso che le funzioni siano identiche tra Android e iOS. In questo caso accade il contrario. Spotify su Android permette di creare scorciatoie personalizzate sulla schermata Home per singoli artisti o playlist, senza limiti nel numero. Ogni scorciatoia è un’icona indipendente che avvia direttamente la riproduzione, senza passare dalla Home dell’app o dalla libreria.

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Questo approccio è particolarmente utile per chi ascolta spesso gli stessi contenuti, come una playlist per l’allenamento o un artista specifico, e vuole ridurre al minimo il tempo che separa lo sblocco del telefono dalla musica.

Scorciatoie su Spotify per Android: ecco come crearle

Il procedimento non è immediato, ma una volta compreso diventa naturale. Basta aprire Spotify e raggiungere la pagina dell’artista o della playlist che si vuole fissare sulla schermata principale. A questo punto è necessario avviare la riproduzione di un brano qualsiasi direttamente da quella pagina.

Dopo aver fatto partire la musica, si può tornare alla Home dello smartphone e tenere premuto sull’icona di Spotify. Tra le opzioni rapide comparirà una nuova voce che corrisponde esattamente all’artista o alla playlist appena riprodotti. Trascinando questa voce sulla schermata principale si crea la scorciatoia. L’operazione può essere ripetuta tutte le volte che serve, costruendo una Home interamente dedicata alla musica.

Perché su iOS non è possibile

La differenza è legata alle API di sistema. Android offre le App Shortcuts, che permettono icone personalizzate e permanenti. iOS utilizza invece le Home Screen Quick Actions, che Spotify sfrutta solo in modo limitato. Su iPhone non è possibile creare icone dedicate con artwork personalizzati, né avere un controllo completo sulle scorciatoie, che restano temporanee e generiche.

È una funzione che Spotify non pubblicizza più apertamente, ma che su Android resta estremamente efficace. Una piccola scorciatoia, nel vero senso della parola, che può cambiare l’esperienza quotidiana di ascolto.