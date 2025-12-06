Spotify: 200milioni di utenti coinvolti nel Wrapped del 2025

La giornata di lancio di Wrapped 2025 ha mostrato con immediatezza quanto l’iniziativa sia ormai entrata nelle abitudini digitali globali. Nel giro di ventiquattr’ore, l’esperienza offerta da Spotify ha attirato oltre 200 milioni di utenti. Un risultato che ha superato con estrema rapidità la soglia raggiunta nel 2024, quando erano state necessarie 62 ore per raggiungere lo stesso traguardo. La risposta del pubblico non si è limitata alla fruizione individuale. La dinamica della condivisione ha registrato un aumento ancora più evidente, superando i 500 milioni di contenuti pubblicati. Con un incremento del 41% rispetto all’anno precedente. Il dirigente Marc Hazan, Senior Vice President del Marketing e delle Partnership, ha spiegato che il team ha lavorato per ampliare la dimensione creativa del progetto e favorire un’espressione più libera dell’identità personale.

Spotify: aumenta l’interesse verso “Wrapped”

Le novità introdotte nell’edizione di quest’anno contribuiscono a chiarire perché la partecipazione sia cresciuta con tale intensità. Una delle funzioni inedite è l’età in base agli ascolti, un’analisi che associa i gusti musicali a una specifica epoca. Offrendo una prospettiva diversa sulla cultura personale. Inoltre, Spotify ha introdotto anche i club in base agli ascolti, che raggruppano gli utenti in sei categorie secondo le rispettive abitudini musicali. L’idea è quella di mostrare affinità e differenze all’interno della community.

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La componente sociale è stata rafforzata ulteriormente con Wrapped Party. Si tratta di una modalità pensata per condividere in gruppo la propria esperienza, rendendo la fruizione dell’iniziativa meno solitaria. Per la prima volta, inoltre, Wrapped dedica un segmento specifico ai podcast, ampliando l’osservazione delle preferenze degli utenti oltre la musica.

Nel complesso, Wrapped 2025 mostra come la musica e il racconto delle proprie abitudini audio continuino a rappresentare un linguaggio di partecipazione. L’iniziativa si conferma un momento atteso anche per il modo in cui i dati sui propri ascolti diventano occasione di condivisione globale. Sottolineando il ruolo centrale che Spotify occupa nelle routine digitali quotidiane.