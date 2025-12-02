Sony A7 V: il countdown è ufficialmente iniziato con un teaser

Sony ha deciso di rompere il silenzio comunicando ufficialmente l’ arrivo della prossima generazione della serie Alpha. Un teaser pubblicato sull’account Instagram ufficiale Sony Alpha mostra una grande lettera “V” in primo piano, accompagnata dalla frase “Chase your dream” e da un appuntamento preciso: 2 dicembre alle 15:00, ora italiana. Anche senza un riferimento diretto al modello, l’indizio lascia davvero pochi dubbi. Tutto porta verso la nuova Sony A7 V, il successore della popolarissima A7 IV.

La serie Alpha 7 è considerata da molti il cuore dell’ecosistema mirrorless full-frame del marchio, l’equilibrio ideale tra qualità, ergonomia, funzioni avanzate e prezzo più accessibile rispetto alle ammiraglie. È proprio per questo che l’anticipazione di un nuovo modello ha immediatamente acceso discussioni, analisi e aspettative all’interno delle community internazionali, tra professionisti e appassionati.

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Sony A7 V punta a superare la A7 IV sotto ogni aspetto

Il teaser è volutamente criptico, ma l’impatto visivo della lettera “V” fa pensare che Sony vuole sottolineare un rinnovamento importante. Non si tratta di un semplice aggiornamento. Al contrario, il brand sembra pronto a introdurre una fotocamera che si posizioni come un salto generazionale, allineandosi a un mercato sempre più competitivo a causa di leader come Canon, Nikon e Panasonic.

La Sony A7 V è attesa con un nuovo sensore 33MP “partially stacked”, una soluzione ibrida che promette un sensibile aumento della velocità di lettura rispetto ai sensori tradizionali, mantenendo costi più accessibili. Sul fronte video, una delle novità più attese riguarda la possibilità di registrare 4K fino a 60 fps senza crop o con un crop molto più contenuto rispetto alla A7 IV. Questo upgrade rappresenterebbe un passo importante per creator e filmmaker che cercano un corpo compatto ma capace di soddisfare esigenze professionali.

Sony potrebbe introdurre anche nuove funzioni software basate su tecnologie già viste nelle linee più avanzate, come la gestione intelligente dell’esposizione, i profili colore aggiornati e un autofocus ancora più evoluto. In più, secondo numerosi rumor, accanto alla A7 V potrebbero arrivare almeno due nuovi obiettivi, pensati per rafforzare la gamma full-frame. Sul lato economico invece, gli osservatori ritengono plausibile un prezzo leggermente superiore al lancio della A7 IV, che debuttò intorno ai 2.800€ solo corpo.