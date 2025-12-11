Smartmi amplia la sua linea casa: arriva il nuovo purificatore per chi ha animali

Smartmi presenta Air Purifier 3, un purificatore d’aria progettato per migliorare la qualità dell’aria nelle abitazioni moderne, in particolare, in quelle dove vivono animali domestici. Il dispositivo introduce una funzione che diventa la caratteristica di questa generazione, la tecnologia AmmoniaCapture. Una novità sviluppata per ridurre gli odori più comuni negli ambienti frequentati da cani e gatti.

Secondo alcuni dati tale tecnologia è in grado di neutralizzare in un’ora circa il 90,1% dell’ammoniaca presente nell’aria, trasformandola in composti non tossici. Ma non è finita qui. Smartmi ha lavorato anche sull’efficienza del dispositivo. AirPurifier3 offre infatti un CADR fino a 400m³/h, valore che consente di purificare l’aria di un soggiorno di medie dimensioni in meno di 15min . È consigliato per spazi fino a 48m² e utilizza un filtro capace di bloccare il 99,97% delle particelle sottili. Ne sono un esempio polline, batteri, allergeni e polveri sottili.

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Per chi cerca un dispositivo da usare senza troppe regolazioni, è presente la modalità automatica, che affida ai sensori PM2.5 e PM10 il compito di analizzare la qualità dell’aria e selezionare in autonomia l’intensità del filtraggio.

Purificatore Smartmi: silenzioso, controllabile da app e compatibile con gli assistenti vocali

Smartmi ha posto molta attenzione anche al livello di rumorosità, un aspetto fondamentale per i purificatori che restano accesi a lungo. Air Purifier 3 è progettato per funzionare in modo discreto, così da poter essere collocato in camere da letto, studi o ambienti in cui serve concentrazione.

Il design minimalista permette di inserirlo facilmente in qualsiasi arredo. Invece, il controllo da app consente di monitorare i valori dell’aria e modificare le impostazioni anche da remoto. Non manca il supporto ai principali assistenti vocali tramite integrazione con gli ecosistemi smart home più diffusi, rendendo il dispositivo adatto a chi già utilizza comandi vocali nella gestione della casa.

Dal punto di vista della disponibilità, l’azienda non ha ancora comunicato l’arrivo in Europa. Al momento Smartmi Air-Purifier3 è acquistabile in Russia e nei Paesi CIS al prezzo di 19.990rubli, pari a circa 220€ al cambio attuale. Resta da capire se il brand porterà questo modello anche nei mercati occidentali. Qui i purificatori d’aria stanno diventando sempre più richiesti, soprattutto nelle abitazioni in cui convivono persone sensibili agli allergeni e animali domestici.