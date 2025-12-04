Samsung rinnova le Galaxy Buds: il nuovo design prende forma

Il prossimo aggiornamento della linea di auricolari Samsung segnerà un cambiamento importante rispetto ai modelli precedenti. Le nuove immagini trapelate dal firmware della One UI 8.5 mostrano infatti un design che abbandona lo stelo triangolare delle Galaxy Buds 3 per adottare una forma più pulita e piatta, con finiture metalliche.

Questo nuovo approccio rende gli auricolari più moderni e visivamente più vicini a prodotti premium, ma allo stesso tempo permette a Samsung di differenziarsi da uno stile che non aveva convinto tutti gli utenti nelle generazioni più recenti.

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Galaxy Buds: custodia completamente ridisegnata e funzioni più intelligenti

La differenza principale tra le due versioni, Buds 4 e 4Pro, riguarda invece la vestibilità. La variante Pro manterrà i gommini in silicone, confermando la scelta di garantire un isolamento superiore e una maggiore stabilità durante l’uso quotidiano. Le colorazioni mostrate finora sono il bianco e il nero. Anche se le immagini ci danno già un’idea chiara della forma, sulle funzionalità interne è ancora presto per esprimersi. Samsung dovrebbe comunque introdurre diverse novità per rendere il prodotto più completo e competitivo.

Come accaduto con altre generazioni, il rinnovamento non riguarda solo gli auricolari, ma anche la custodia di ricarica. Secondo le informazioni emerse, il case abbandona la configurazione verticale vista sulle Buds 3 per tornare a un formato orizzontale, simile a quello adottato per anni da Samsung e oggi anche da altri produttori. Il nuovo case includerà un pulsante fisico che, con un doppio clic, permetterà di far squillare lo smartphone associato. Una funzione pratica che trasforma la custodia in uno strumento utile in più situazioni, soprattutto quando si è fuori casa e non si riesce a trovare il telefono.

Sul fronte software, le Galaxy Buds 4 dovrebbero integrare tecnologie avanzate come il supporto alle gesture della testa, che consentirebbe di controllare alcune funzioni senza toccare gli auricolari. Restano presenti Audio 360, il miglioramento del controllo adattivo del rumore e il pairing immediato con i dispositivi Galaxy. Insomma, con queste modifiche Samsung sembra voler riportare la serie Galaxy Buds verso una personalità più distintiva, capace di distinguersi con maggior decisione dai rivali del mercato.