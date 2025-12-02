Samsung Galaxy Z Trifold: un ritorno alla “confezione completa”

Il Samsung Galaxy Z Trifold è uno dei dispositivi più attesi di fine 2025. Non solo perché introduce per la prima volta un sistema a doppia piega, ma anche perché rappresenta un cambio di approccio da parte dell’azienda sul contenuto della confezione.

I primi unboxing, affidati a influencer selezionati, mostrano infatti un’impostazione completamente diversa rispetto a quella dei telefoni premium del brand negli ultimi anni. La scatola non è più sottile e minimale, ma torna a essere più grande, proprio come accadeva in passato. All’interno si trova tutto ciò che serve per usare il telefono al massimo delle sue possibilità fin dal primo avvio.

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Galaxy Z Trifold: cosa troverete nella confezione

Il dettaglio più sorprendente è la presenza del caricatore da 45 watt. Samsung lo aveva eliminato da tempo dai suoi smartphone di fascia alta, spiegando la scelta con motivazioni legate alla sostenibilità e alla standardizzazione degli accessori. Con il Galaxy Z Trifold, però, l’alimentatore torna nella confezione perché necessario per sfruttare la nuova ricarica Super Fast Charging 2.0. Senza un caricatore compatibile, molti utenti non avrebbero potuto ottenere la massima velocità di ricarica. Questa scelta evidenzia come Samsung consideri il Trifold un prodotto speciale che richiede un trattamento diverso dai Galaxy S e dagli altri pieghevoli tradizionali.

All’interno della confezione si trova anche una cover dedicata, progettata per proteggere la doppia cerniera e la superficie posteriore. La struttura a tre parti del dispositivo lo rende più delicato rispetto ai pieghevoli classici, motivo per cui Samsung ha deciso di fornire una protezione già pronta all’uso. Il Trifold arriva così in una confezione completa, pensata per accompagnare un dispositivo costoso e sofisticato.

Un pieghevole che punta in alto, ma non arriverà in Europa

Il Galaxy Z Trifold offre un display interno Dynamic AMOLED 2X da 10” con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità elevata e colori di qualità premium. Il display esterno da 6,5” consente di usarlo come uno smartphone tradizionale quando non è aperto. Il corpo combina Armor Aluminum, titanio e vetro rinforzato. Invece, la superficie esterna utilizza materiali pensati per resistere meglio ai graffi.

Il comparto fotografico è molto avanzato. È infatti presente una fotocamera principale da 200MP, una ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Le camere frontali sono due moduli da 10MP, uno sulla cover e uno sul display interno.

Il processore è lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy. A questo si affiancheranno 16GB di RAM e una memoria interna che può arrivare a 1TB. La batteria da 5600mAh è progettata per gestire il grande display interno e supporta sia la ricarica Super Fast Charging 2.0 sia la ricarica-wireless da 15watt. In Corea il telefono ha un prezzo di circa 2.500€ e arriverà nei negozi il 12 dicembre. Dopo il lancio proseguirà in Cina, Taiwan, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. L’Europa rimarrà esclusa, probabilmente per motivi legati alla produzione limitata e alla necessità di testare il mercato.