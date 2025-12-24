Samsung Galaxy S27 e il possibile ritorno dell’apertura variabile

Mentre l’attenzione degli appassionati è ancora concentrata sulla futura gamma Galaxy S26, iniziano già a circolare indiscrezioni sulla generazione successiva. Si parla molto in particolare del nuovo Samsung GalaxyS27. Secondo quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station, l’azienda starebbe valutando il ritorno dell’apertura variabile per la fotocamera principale. Una soluzione che Samsung aveva già introdotto anni fa sui GalaxyS9 e S10, per poi abbandonarla rapidamente.

Il contesto in cui nasce questo rumor non è casuale. Sembra infatti che anche Apple sia intenzionata a fare un passo simile con il futuro iPhone 18 Pro, riaccendendo una competizione sul fronte dell’innovazione fotografica. L’ipotesi più accreditata è che la novità possa riguardare soprattutto l’S27 Ultra. Uno smartphone destinato a confrontarsi direttamente con il top di gamma Apple.

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Al momento non è chiaro se la tecnologia verrà estesa anche agli altri modelli della serie. L’idea alla base è comunque quella di offrire una maggiore flessibilità nello scatto. Così da adattare l’ingresso della luce alle diverse condizioni ambientali senza affidarsi esclusivamente all’elaborazione software.

Galaxy S27: apertura variabile, vantaggi, limiti e cosa potrebbe cambiare

Guardando al passato, l’apertura variabile adottata sui Galaxy S9 permetteva di passare da f/1.5 a f/2.4, offrendo un compromesso tra luminosità e controllo della scena, ma con evidenti limiti. La scelta di utilizzare solo due valori fissi riduceva infatti l’effettiva versatilità del sistema, soprattutto considerando le dimensioni ridotte dei sensori degli smartphone, dove i benefici sullo sfocato e sulla nitidezza risultavano marginali.

Proprio per questo molti osservatori sperano che, qualora Samsung decidesse davvero di riproporre questa soluzione sui Galaxy S27, lo faccia in modo più evoluto. Magari con un’apertura variabile graduale capace di coprire più valori intermedi. Così facendo, il vantaggio non sarebbe tanto estetico quanto funzionale, perché permetterebbe di gestire meglio tempi di scatto, rumore e gamma dinamica, soprattutto in condizioni di luce difficili.

Resta però il dubbio sull’effettiva utilità di un meccanismo più complesso, che potrebbe incidere su costi, spessore e affidabilità nel lungo periodo. Samsung si troverà quindi davanti a una scelta delicata. Nello specifico puntare su una vera innovazione hardware, oppure utilizzare l’apertura variabile come elemento di marketing, seguendo una tendenza che Apple stessa sembra voler riscoprire. Nei prossimi mesi emergeranno certamente nuovi dettagli, ma una cosa è chiara, con GalaxyS27 la fotografia tornerà ad essere uno dei campi di battaglia principali tra i grandi produttori.