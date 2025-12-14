Samsung domina la fascia media mentre Apple mantiene la vetta mondiale

Il terzo trimestre del 2025 conferma che Samsung e Apple continuano a guidare il mercato degli smartphone quasi senza rivali. I dati pubblicati da Counterpoint mostrano infatti come i due colossi abbiano occupato gran parte delle prime dieci posizioni globali, segno di una stabilità che ormai non sorprende più. L’iPhone 16 resta al primo posto con una quota del 4% , sostenuto soprattutto dai risultati ottenuti in India durante il periodo delle festività locali. Apple ha gestito con attenzione la transizione verso il lancio della serie iPhone 17, evitando il brusco calo che spesso accompagna questi passaggi.

Una parte del successo arriva anche dal modello iPhone 16e, che ha trovato spazio tra gli utenti interessati a entrare nel mondo Apple senza superare il costo dei top di serie. Tale posizionamento dimostra come la domanda si stia ampliando verso opzioni più accessibili. Per la prima volta in un terzo trimestre, i primi cinque modelli della classifica sono tutti smartphone 5G, confermando come questa tecnologia sia ormai parte naturale delle abitudini di acquisto.

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Anche i modelli Pro hanno mantenuto un risultato discreto, nonostante un calo evidente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove molti clienti hanno preferito attendere la nuova generazione. L’iPhone17 Pro Max ha comunque raggiunto la decima posizione nel trimestre e risulta il più venduto nel mese di settembre, nonostante una disponibilità ridotta verso fine mese. In questo scenario, Samsung osserva con attenzione i movimenti del mercato, pronta a sfruttare ogni variazione delle preferenze.

Samsung cresce con la serie Galaxy A e prepara il terreno per i nuovi top di serie

Samsung ha scelto una strada diversa, puntando soprattutto sui modelli della serie Galaxy A che hanno raccolto risultati molto positivi nel trimestre. Dopo i primi quattro posti occupati da Apple, infatti, ben cinque telefoni Samsung hanno completato la top ten, confermando l’impatto enorme della fascia media nelle vendite mondiali.

Il Galaxy A16 5G è diventato il telefono Android più venduto al mondo, superando anche la versione 4G e migliorando il risultato ottenuto l’anno precedente. Allo stesso modo, modelli come Galaxy A36 e A56 stanno facendo registrare numeri superiori alle generazioni precedenti, grazie alla ricarica più rapida, al nuovo supporto software e all’arrivo delle funzioni Galaxy AI, sempre più richieste dagli utenti. I telefoni 4G continuano comunque a resistere in alcune aree del mondo. Il Galaxy A16 4G e A06 restano tra le scelte più diffuse in regioni come America Latina e Africa, dove il prezzo resta il fattore decisivo e la rete LTE è più che sufficiente nella vita quotidiana.

L’assenza del Galaxy S25 Ultra dalla classifica non deve sorprendere perché il modello è stato lanciato molti mesi prima e il mercato si sta già preparando al debutto del Galaxy S26 Ultra. Nel complesso, Samsung ha vissuto un trimestre più forte delle attese, superando Apple per la terza volta consecutiva e dimostrando che la strategia orientata ai volumi sta funzionando. Il mercato appare sempre più diviso tra brand premium e telefoni più accessibili, e Samsung continua a occupare un ruolo centrale in questa evoluzione.