Samsung: con Turkish Airlines debutta un nuovo sistema di tracciamento bagagli

Dal 1° dicembre 2025 Samsung e Turkish Airlines hanno avviato una collaborazione che mira a semplificare una delle situazioni più stressanti per chi vola, il bagaglio smarrito o in ritardo. Il progetto, chiamato Smart Tagged Baggage Service, integra il sistema SmartThings Find all’interno dei processi della compagnia aerea, permettendo di localizzare in modo più rapido e accurato le valigie disperse. L’idea è molto semplice. I passeggeri possono agganciare un Galaxy SmartTag2 al proprio trolley, registrarlo tramite l’app di Samsung e condividere con Turkish Airlines un link che contiene le informazioni utili alla tracciatura. Da quel momento il personale può sfruttare la rete dei dispositivi Galaxy per individuarne la posizione, riducendo tempi e incertezze.

Samsung e Turkish Airlines guardano oltre il tracking: verso un ecosistema di servizi più intelligenti

La piattaforma SmartThings Find si basa su tecnologie come Bluetooth Low Energy e Ultra Wide Band, che consentono di rilevare gli SmartTag grazie ai segnali captati dai dispositivi Galaxy presenti nell’area. La forza del sistema sta nell’estensione della rete. Samsung conta su oltre 700 milioni di dispositivi distribuiti nel mondo, un numero che permette di aggiornare la posizione degli oggetti registrati anche senza connessione diretta. In questo modo chi viaggia ha una probabilità molto più alta di recuperare il proprio bagaglio senza attendere ore.

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Tra le novità introdotte c’è anche la possibilità di caricare una foto del proprio trolley tramite la funzione “Cambia immagine dispositivo”, così che il personale possa identificarlo subito. Secondo Samsung, Turkish Airlines è il partner ideale per inaugurare un servizio pensato per migliorare l’esperienza di viaggio attraverso tecnologie semplici da usare. L’azienda coreana ha confermato l’intenzione di estendere il sistema anche ad altre compagnie, mentre Turkish Airlines ha espresso interesse per un utilizzo più ampio della tecnologia, immaginando soluzioni future dedicate a intrattenimento, assistenza e servizi personalizzati per i passeggeri.

Il progetto arriva in un momento in cui il tracciamento dei bagagli è diventato un elemento necessario per la reputazione delle compagnie aeree. I passeggeri si aspettano tempi rapidi e un controllo costante dei propri effetti personali, e l’unione tra hardware, software e funzioni intelligenti sembra il percorso più naturale per ottenere risultati concreti.