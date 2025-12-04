Runway rivoluziona il video AI: Gen-4.5 punta al fotorealismo estremo

Runway ha svelato Gen-4.5, un aggiornamento che ambisce a ridefinire il settore del text-to-video. L’azienda sostiene che la nuova versione offra risultati più cinematografici, con oggetti e movimenti capaci di riflettere peso, inerzia e dinamiche fisiche credibili. Questo passo avanti riguarda non solo la qualità visiva ma anche la fedeltà con cui la scena risponde ai prompt più complessi, mantenendo stabilità e continuità tra i frame.

Runway punta a dominare la sfida del fotorealismo

L’obiettivo? Ridurre la distanza tra video generati dall’AI e filmati reali. Gen-4.5 promette gestione più accurata di liquidi, materiali e reazioni ambientali, oltre a una migliore capacità di interpretare stili diversi, dal fotorealismo puro alle animazioni stilizzate. La distribuzione del modello avverrà gradualmente, ma con la stessa velocità delle versioni precedenti. Runway ammette però che esistono ancora limiti, come occasionali errori temporali o oggetti che non mantengono correttamente la propria posizione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’affermazione secondo cui Gen-4.5 può produrre contenuti “indistinguibili dal reale” alimenta un dibattito già molto acceso. La possibilità di creare video così credibili spinge a discutere di watermark, verifiche e protocolli di sicurezza per riconoscere ciò che è sintetico. Ciò perché la corsa al fotorealismo non riguarda solo la creatività, ma anche i possibili rischi legati alla disinformazione e alle manipolazioni digitali.

Il lancio avviene in un mercato sempre più competitivo. Basta pensare ad OpenAI che ha appena mostrato miglioramenti interessanti con Sora 2. Altri modelli invece, stanno recuperando terreno nella simulazione fisica. Insomma, Runway, con Gen-4.5, mira a consolidare il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per creativi, videomaker e produzioni che fanno largo uso di contenuti generati. Con progressi così rapidi, il 2026 potrebbe diventare un anno decisivo per capire non solo fin dove arriverà tale tecnologia, ma anche come verrà regolamentata. La corsa all’ intelligenza artificiale è ormai iniziata e riuscire a distinguersi diventa sempre più complicato.