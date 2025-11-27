RingConn aggiorna la sua app con nuove funzioni dedicate alla salute

Il recente aggiornamento dell’app RingConn introduce una serie di strumenti pensati per migliorare la gestione dei dati sanitari. La versione 3.13.0 arriva senza un firmware dedicato, ma porta comunque funzioni utili alla quotidianità degli utenti. La novità più evidente riguarda gli avvisi sanitari, ora attivi in modo continuo grazie a un sistema di monitoraggio costante.

L’app segnala possibili sintomi di cefalea, basandosi su variazioni barometriche e parametri fisiologici rilevati dallo smart ring. Le notifiche riguardano anche anomalie nei segni vitali, come frequenza cardiaca e temperatura cutanea, permettendo di individuare segnali precoci di tachicardia o febbre. Arrivano inoltre avvisi relativi all’esposizione solare e allo stato di idratazione, che sfruttano i dati ambientali per elaborare valutazioni più precise.

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Per ottenere analisi accurate è necessario concedere all’app l’accesso alla posizione, utile per interpretare il contesto ambientale. Gli utenti possono comunque decidere di attivare la funzione senza condividere questo dato, modificando l’impostazione in qualsiasi momento. Le opzioni legate agli avvisi salute si trovano nella sezione dedicata del profilo, raggiungibile tramite la scheda “Io” dell’app.

Le altre funzioni e le modalità di aggiornamento dell’app RingConn

Oltre agli avvisi sanitari, il nuovo update introduce miglioramenti che ampliano l’analisi quotidiana dei parametri biometrici. La gestione del ritmo del sonno viene ottimizzata, così da offrire una rappresentazione più chiara delle abitudini notturne. Debutta anche la stima del VO₂ Max, parametro molto utile per chi pratica attività sportiva regolare. L’integrazione dei dati relativi al ciclo mestruale risulta ora più precisa, grazie a una sincronizzazione più affidabile dei valori registrati. Migliora anche il dialogo con servizi di terze parti, permettendo un trasferimento più fluido delle informazioni.

Per ottenere la nuova versione dell’app è sufficiente visitare la pagina dedicata sugli store ufficiali. Gli utenti Android possono aggiornare tramite il Google Play Store con un semplice tap sulla voce “Aggiorna”. Gli utenti iOS devono invece accedere all’App Store e seguire la stessa procedura. L’installazione resta immediata su entrambe le piattaforme e non richiede configurazioni complesse. Le funzioni introdotte puntano a rendere l’esperienza con lo smart ring più ricca e completa, offrendo strumenti utili alla gestione quotidiana del proprio benessere generale. L’aggiornamento conferma l’intenzione dell’azienda di rafforzare la qualità dei suoi servizi.