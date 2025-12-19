Redmi Note 15 Pro Plus arriva in Italia: la nuova sfida di Xiaomi nella fascia media

Con l’arrivo ufficiale nei negozi italiani, il Redmi Note 15 Pro Plus segna un nuovo passo nella strategia di Xiaomi per il mercato europeo. Non si tratta di una semplice “traduzione” del modello cinese. Parliamo invece di una variante pensata per rispondere a gusti ed esigenze differenti. Presenta infatti alcune scelte tecniche che ne modificano l’identità.

Il primo elemento che cattura l’attenzione è senza dubbio il comparto fotografico. L’azienda ha deciso di puntare su un sensore principale da 200MP. Una soluzione che eleva il dispositivo rispetto alla media della categoria e che consente zoom digitali avanzati direttamente sul sensore, mantenendo una buona qualità dell’immagine. Una scelta che, almeno sulla carta, rafforza il posizionamento del dispositivo come “camera phone” accessibile, pur senza collocarsi nel settore premium.

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Anche il display gioca un ruolo fondamentale. Vi è un ampio pannello AMOLED da quasi 7”, con frequenza di aggiornamento a 120Hz e luminosità di picco molto elevata. La protezione con vetro Gorilla Glass Victus 2 rappresenta un ulteriore segnale di attenzione alla durabilità.

Redmi Note 15 Pro Plus: prezzo, autonomia e posizionamento

Sotto la sua struttura, il Redmi Note 15 Pro Plus adotta il chipset Snapdragon 7s Gen 4. Si tratta di una piattaforma che punta più sull’efficienza e sulla stabilità che sulle prestazioni pure. A supporto, troviamo una dotazione di memoria generosa, con RAM abbondante e spazio di archiviazione adatto a chi utilizza spesso lo smartphone.

Se sul piano tecnico il Redmi Note 15 Pro Plus si presenta come uno smartphone solido e completo, è il prezzo di lancio a rappresentare l’aspetto più delicato del suo debutto italiano. Il listino lo colloca infatti in una fascia sempre più affollata. Qui la concorrenza è forte e il confronto con modelli di generazioni precedenti, spesso scontati, diventa inevitabile.

Uno dei punti di forza più evidenti resta l’autonomia. La batteria da 6.500mAh promette una durata superiore alla media, ideale per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo durante la giornata. A rendere il tutto ancora più interessante c’è la ricarica rapida a 100W. Altra caratteristica che fino a poco tempo fa era riservata a dispositivi ben più costosi. Dal punto di vista dell’esperienza software, HyperOS rappresenta l’evoluzione dell’interfaccia Xiaomi, con un’attenzione maggiore alla fluidità e all’integrazione tra servizi. Restano però alcune domande legate al supporto nel lungo periodo e alla gestione degli aggiornamenti. In conclusione, il RedmiNote 15 Pro Plus arriva in Italia come uno smartphone ambizioso, ben costruito e ricco di funzionalità, ma con un prezzo che potrebbe far riflettere parte del pubblico.