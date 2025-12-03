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Realme pronta a tornare nel mercato tablet: Pad 3 sempre più vicino

Dopo due anni di silenzio, Realme si prepara a rientrare nel settore tablet con un nuovo modello 5G

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
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Realme mancava dal mercato dei tablet dal 2023, anno in cui aveva lanciato il Pad 2. Da quel momento il marchio aveva abbandonato la categoria, concentrando gli sforzi su smartphone e accessori. La situazione però sembra destinata a cambiare. Secondo una nuova indiscrezione diffusa dal noto leaker Abhishek Yadav, Realme è pronta a tornare con un nuovo modello, chiamato presumibilmente Pad 3, atteso in India tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Nuovo Realme Pad: prime varianti, possibili configurazioni e segnali di un lancio più ampio

Il nuovo RealmePad 3 sarebbe il primo della serie a offrire connettività 5G. Una caratteristica che oggi è quasi indispensabile per rendere un tablet più versatile, soprattutto per chi lo usa fuori casa o per lavoro. Nonostante l’azienda non abbia ancora confermato nulla, il ritorno appare ormai certo, perché la fuga di notizie non si è limitata a indicare il periodo di lancio, ma ha anticipato anche alcune scelte commerciali rilevanti.

Secondo quanto riportato, il Realme Pad 3 dovrebbe arrivare in 2 versioni. Nello specifico: una con supporto al 5G e una dotata del solo WiFi. Entrambe le configurazioni dovrebbero includere 8GB di RAM e storage da 128 o 256GB, proponendo quindi opzioni abbastanza ampie per un utilizzo multimediale e lavorativo. Anche le colorazioni dovrebbero rimanere semplici e tradizionali, con le varianti Space Grey e Champagne Gold già associate ai modelli precedenti. Per ora non emergono dettagli su display, processore o batteria.

La decisione di reintrodurre un modello 5G fa pensare che l’azienda non punta solo ad un semplice esperimento, ma a un vero rilancio della categoria. Per ora resta solo da capire quando Realme deciderà di rendere ufficiale il prodotto e se il Pad 3 sarà distribuito anche fuori dall’India. Quel che è certo è che l’addio ai tablet non era definitivo, e il brand si prepara a tornare forse più competitivo che mai.