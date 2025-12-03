Realme pronta a tornare nel mercato tablet: Pad 3 sempre più vicino

Realme mancava dal mercato dei tablet dal 2023, anno in cui aveva lanciato il Pad 2. Da quel momento il marchio aveva abbandonato la categoria, concentrando gli sforzi su smartphone e accessori. La situazione però sembra destinata a cambiare. Secondo una nuova indiscrezione diffusa dal noto leaker Abhishek Yadav, Realme è pronta a tornare con un nuovo modello, chiamato presumibilmente Pad 3, atteso in India tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Nuovo Realme Pad: prime varianti, possibili configurazioni e segnali di un lancio più ampio

Il nuovo RealmePad 3 sarebbe il primo della serie a offrire connettività 5G. Una caratteristica che oggi è quasi indispensabile per rendere un tablet più versatile, soprattutto per chi lo usa fuori casa o per lavoro. Nonostante l’azienda non abbia ancora confermato nulla, il ritorno appare ormai certo, perché la fuga di notizie non si è limitata a indicare il periodo di lancio, ma ha anticipato anche alcune scelte commerciali rilevanti.

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Secondo quanto riportato, il Realme Pad 3 dovrebbe arrivare in 2 versioni. Nello specifico: una con supporto al 5G e una dotata del solo WiFi. Entrambe le configurazioni dovrebbero includere 8GB di RAM e storage da 128 o 256GB, proponendo quindi opzioni abbastanza ampie per un utilizzo multimediale e lavorativo. Anche le colorazioni dovrebbero rimanere semplici e tradizionali, con le varianti Space Grey e Champagne Gold già associate ai modelli precedenti. Per ora non emergono dettagli su display, processore o batteria.

La decisione di reintrodurre un modello 5G fa pensare che l’azienda non punta solo ad un semplice esperimento, ma a un vero rilancio della categoria. Per ora resta solo da capire quando Realme deciderà di rendere ufficiale il prodotto e se il Pad 3 sarà distribuito anche fuori dall’India. Quel che è certo è che l’addio ai tablet non era definitivo, e il brand si prepara a tornare forse più competitivo che mai.