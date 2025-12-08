Proton Sheets rinnova il lavoro online con una nuova alternativa ai fogli di calcolo

Il mondo delle applicazioni online per l’ufficio accoglie una novità importante. Proton introduce un servizio dedicato ai fogli di calcolo pensato per chi vuole mantenere il controllo sui propri dati. L’azienda rafforza così la sua piattaforma, nata per offrire strumenti sicuri e privi di tracciamento. Dopo l’arrivo dei documenti testuali, ora tocca ai fogli numerici. L’obiettivo resta sempre lo stesso, ossia creare un ambiente completo e rispettoso della privacy.

La nuova app richiama le interfacce più note. L’aspetto punta sulla familiarità per ridurre gli ostacoli al passaggio, è infatti presente la classica griglia bianca, la barra degli strumenti in alto e il supporto alle formule permettono un approccio immediato. L’utente può aprire file CSV o XLS senza difficoltà. Il sistema funziona via browser o tramite l’app dedicata. Per accedere serve un account Proton Drive, disponibile anche gratuitamente, il servizio mantiene la tradizionale crittografia end-to-end che impedisce l’accesso ai contenuti. In questo modo i fogli restano visibili solo al proprietario e alle persone autorizzate, nessun dato viene condiviso con terze parti, neppure l’azienda può consultare le informazioni conservate nei file.

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Proton propone un’alternativa alle big tech puntando su privacy e semplicità d’uso

La nuova applicazione nasce in un contesto particolare. Molte piattaforme integrano sistemi di analisi avanzata che richiedono la raccolta di grandi quantità di dati, alcune funzioni intelligenti operano tramite modelli esterni. Proton vuole dimostrare invece che esistono soluzioni diverse. L’azienda sostiene che l’utente non dovrebbe cedere informazioni personali per creare o modificare un foglio.

Il modello evita forme indesiderate di sorveglianza digitale, resta così da verificare se l’app riuscirà a competere con i colossi del settore. L’esperienza d’uso complessiva però potrebbe risultare meno ricca per alcuni professionisti, ma una parte del pubblico potrebbe accettare piccoli compromessi. In quanto la priorità di molti utenti oggi è quella di mantenere il controllo sui propri dati., infatti Proton punta proprio su questo valore.

Alla piattaforma manca ancora un’alternativa alle presentazioni, ma non è escluso che un giorno arrivi anche questo tassello. L’azienda sembra intenzionata a costruire un pacchetto sempre più esteso per ridurre la dipendenza dalle grandi piattaforme.