Le novità di dicembre su Prime Video

Il catalogo di Prime Video si prepara a chiudere il 2025 con numerose novità per tutti i gusti. L’arrivo di dicembre porta nuovi film, ritorni di serie molto amate e alcune esclusive disponibili solo sulla piattaforma. Tra i contenuti più attesi c’è la seconda stagione di Fallout, ispirata alla famosa saga videoludica. La storia riparte dal finale della prima stagione e conduce gli spettatori nelle terre desolate del Mojave, fino alla caotica New Vegas. I nuovi episodi, pubblicati ogni settimana, esplorano una realtà ostile e segnata da contrasti profondi. Nel cast tornano Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.

Non mancano poi i film originali, come Oh. What. Fun., commedia natalizia con Michelle Pfeiffer nei panni di una madre esausta che si ritrova finalmente al centro della scena. La sua avventura inattesa mostra come il Natale possa diventare sorprendente anche quando tutto sembra sfuggire di mano. Tra le novità troviamo anche Dimmelo Sottovoce, storia romantica e turbolenta che segue il ritorno improvviso dei fratelli Di Bianco nella vita di Kamila Hamilton. Spazio poi a Merv, film leggero dal tono malinconico e Trap House, thriller d’azione in cui due agenti affrontano una banda di ladri inaspettati: i loro stessi figli.

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Prime Video tra novità, ritorni e grandi classici

Il calendario propone anche il live di Marco Mengoni da Parigi e una lunga lista di film in arrivo. Dai classici d’animazione ai capitoli della saga de Il Signore degli Anelli, passando per Men in Black e Kung Fu Panda, dicembre diventa un mese ricco di scelte. Le serie in arrivo includono nuovi episodi di The Blacklist e la settima stagione di Outlander. Alcuni titoli, però, lasceranno il catalogo alla fine del mese, come Fargo e Stargate SG-1. Gli abbonati possono contare anche sui vantaggi Prime, che affiancano alle novità video servizi extra utili e immediati.

I film che arrivano nei prossimi giorni coprono un ventaglio molto vasto. Si passa da Karate Kid: Legends alle produzioni dedicate ai più piccoli, come I Croods, Trolls World Tour e Paddington. Non mancano i thriller di culto come Angeli e Demoni o The Da Vinci Code e i classici moderni come Hotel Transylvania.

La piattaforma punta a offrire quindi un mese molto ricco, con una presenza costante di generi diversi. Dicembre rappresenta un momento chiave per attrarre nuovi spettatori e mantenere vivo l’interesse di chi segue da tempo il servizio. L’alternanza tra titoli freschi e contenuti consolidati costruisce un catalogo ampio e facilmente accessibile.