Polemiche sulla funzione “Info sull’account” di X (Twitter)

La nuova funzione “Info sull’account”, introdotta da X nelle ultime ore, doveva migliorare la trasparenza. Invece, ha scatenato un’ondata di confusione tra utenti, creator e perfino alcuni brand. L’idea di base era semplice: offrire una sezione dedicata con informazioni aggiuntive sul profilo, così da capire meglio se un account è autentico, quando è stato creato e quali verifiche ha ottenuto. Ma la prima implementazione non ha convinto quasi nessuno.

Informazioni poco chiare

Molti utenti hanno segnalato che le nuove schede mostrano dati non sempre coerenti, con diciture che cambiano a seconda del dispositivo o della piattaforma utilizzata. In alcuni casi sono comparsi messaggi ambigui sullo “stato di verifica”, interpretati da molti come una valutazione sulla credibilità degli account stessi. Il risultato? Un’ondata di screenshot, battute ironiche e domande alle quali X non ha ancora risposto in modo diretto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Creatori e brand in allerta

Creator e aziende temono soprattutto problemi di reputazione. Alcuni profili risultano improvvisamente “non verificati” anche se hanno un abbonamento attivo, altri mostrano informazioni parziali o non aggiornate. Per chi lavora con i social, questi elementi possono influire sulla percezione del pubblico e, in alcuni casi, anche su collaborazioni già in corso.

Una funzione ancora acerba

Dopo l’aggiornamento, X ha iniziato a correggere silenziosamente alcuni bug, segno che la funzione è ancora in fase di assestamento. L’impressione generale è che l’opzione sia stata rilasciata in fretta, senza un reale periodo di test. Una mossa che ha generato più dubbi che trasparenza, proprio l’opposto del suo scopo originario.

La community chiede chiarezza

Gli utenti chiedono un funzionamento più lineare: significato esatto delle diciture, criteri di verifica, informazioni su come vengono gestiti eventuali errori. Senza un chiarimento ufficiale, il rischio è che la funzione, così come tante altre presenti su X, continui a creare incertezza e a danneggiare la fiducia nel sistema di verifica della piattaforma.