Pixel e il termometro integrato: potete testare l’isolamento di casa

Quando Google ha introdotto il termometro sugli ultimi modelli Pixel, in molti lo hanno considerato poco più di un accessorio curioso. Il sensore termico integrato non nasce per sostituire strumenti professionali, ma negli ultimi mesi diversi utenti hanno mostrato che può tornare sorprendentemente utile nella vita quotidiana. È il caso raccontato da una utente su Reddit e ripreso da Android Authority, che ha trovato nel Pixel 10 Pro XL un alleato perfetto per controllare l’isolamento della propria abitazione.

In particolare, il termometro permette di confrontare in modo immediato la temperatura di vetri, tende, cornici e infissi, individuando eventuali punti in cui entra aria fredda o calda. Può sembrare banale, ma per chi vive in case con grandi superfici vetrate capire dove si disperde calore fa una differenza enorme sia sul comfort, sia sui consumi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Come il test con Pixel aiuta a capire davvero se una casa disperde

La giornalista di Android Authority si è trasferita in una casa alle porte di Parigi con due grandi porte-finestre identiche. Stessa esposizione, stessi materiali, stessa temperatura interna. Questo le ha permesso di fare un piccolo esperimento: tapparelle alzate da un lato e abbassate dall’altro, misurando più volte al giorno la differenza di temperatura con il Pixel.

Durante il giorno quasi nessuno scarto. Ma una volta calato il sole, la situazione cambia nettamente. Le tapparelle abbassate garantiscono uno strato aggiuntivo di isolamento, con vetro e telaio che risultano visibilmente più caldi. Il Pixel ha quindi fornito una prova immediata e concreta dell’effetto dell’isolamento esterno, senza installare sensori Zigbee o studiare grafici complessi in Home Assistant.

Altri scenari in cui il termometro dei Pixel torna davvero comodo

Il sensore dei Pixel non si limita all’uso domestico. Nel 2024 ha ottenuto la certificazione FDA per la misurazione della temperatura corporea, rendendolo affidabile anche per bambini e adulti. Molti utenti lo usano anche per verificare la temperatura di cibi e bevande, in particolare alimenti per neonati o piatti appena cucinati.

C’è anche chi lo ha sfruttato per segnalare prodotti difettosi. In un caso su Reddit, il termometro è servito per documentare un caricatore che si surriscaldava, utile per una eventuale richiesta di rimborso. Un’altra persona lo ha usato in hotel per provare che l’aria condizionata era rotta, ottenendo un risarcimento grazie alla registrazione video del Pixel.