Organic Maps si aggiorna: novità importanti per chi usa l’app offline

Organic Maps ha rilasciato l’aggiornamento di fine novembre introducendo diverse migliorie che rendono l’app più comoda da usare, soprattutto per chi proviene da Google Maps. La versione 2025.11.25 aggiorna innanzitutto tutte le mappe ai dati OpenStreetMap del 23 novembre 2025, garantendo una cartografia più precisa e aggiornata. Una delle novità più utili riguarda il modo in cui vengono importati i dati. L’app infatti gestisce molto meglio i file GeoJSON, facilitando la migrazione dei luoghi salvati attraverso Google Takeout. Ciò significa che chi vuole lasciare l’ecosistema Google può trasferire i propri segnalibri in Organic Maps con meno passaggi e con compatibilità più affidabile.

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti visivi, come la possibilità di attivare o disattivare la colorazione delle regioni scaricate, rendendo la mappa più chiara a seconda delle preferenze dell’utente. Sono poi state integrate anche anteprime di Wikipedia in nuove lingue, come turco, giapponese e cinese, dettaglio utile soprattutto a chi viaggia spesso e utilizza l’app in modalità completamente offline.

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Organic Maps: novità per iOS e Android, interfaccia più chiara e stabile

Le novità non si fermano qui. Su iOS è arrivato il supporto al tema Liquid Glass introdotto da Apple con iOS 26 e macOS 26, insieme alla possibilità di modificare segnalibri e tracce direttamente dalla pagina informativa di ogni luogo. È stata anche aggiunta una funzione semplice ma molto comoda. Ora un tocco prolungato permette di copiare nome o indirizzo negli appunti, azione utile quando si deve condividere rapidamente un punto sulla mappa.

L’organizzazione delle liste è stata migliorata per rendere più fluida la gestione dei propri luoghi preferiti. Su Android gli sviluppatori hanno lavorato soprattutto sulla stabilità generale dell’app, riducendo crash legati al download delle mappe o all’apertura del profilo editor. Sono state aggiunte barre di scorrimento nelle sezioni di ricerca e segnalibri, rendendo l’interfaccia più navigabile. In più è stata migliorata la gestione dell’audio durante la navigazione, così le istruzioni vocali non vengono più interrotte in modo imprevisto.

L’aggiornamento apporta anche ottimizzazioni grafiche, come un miglior contrasto delle strade nella modalità scura, emoji personalizzate nelle schede informative e indicazioni più chiare nelle rotonde. Per gli utenti in Austria, il sistema di navigazione ora evita correttamente alcune strade residenziali a senso unico, un miglioramento utile soprattutto per i ciclisti. Organic Maps resta gratuita su Android e iOS, e con questo aggiornamento si conferma una delle migliori soluzioni offline per chi cerca privacy e precisione senza affidarsi ai servizi Google.