Organic Maps: arriva Liquid Glass su iOS e la migrazione da Google è più semplice

Il nuovo aggiornamento di Organic Maps (versione 2025.11.25) porta una serie di novità che rafforzano ulteriormente il ruolo dell’app come alternativa open-source, gratuita e rispettosa della privacy rispetto ai servizi di navigazione più diffusi. L’update aggiorna l’intero database cartografico ai dati del 23 novembre 2025 e introduce una gestione più efficace dell’importazione dei dati.

Una delle aggiunte più utili riguarda i file GeoJSON. L’app gestisce ora in modo più fluido l’importazione dei segnalibri provenienti da Google Takeout nel formato Saved Places.json, rendendo la migrazione molto più semplice per chi ha deciso di uscire dall’ecosistema Google. Sono inoltre disponibili nuove opzioni per attivare o disattivare l’evidenziazione visiva delle regioni scaricate sulla mappa, insieme all’arrivo di anteprime Wikipedia in turco, giapponese e cinese.

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Novità dedicate agli utenti iOS e miglioramenti su Android

L’aggiornamento riserva un pacchetto particolarmente ricco agli utenti iOS. È ora possibile modificare segnalibri e tracce direttamente dalla pagina informativa del luogo, semplificando le operazioni rapide. Viene introdotto anche il supporto ufficiale al tema Liquid Glass di iOS 26 e macOS 26, un’aggiunta che uniforma l’estetica dell’app al nuovo stile di sistema. Tra le nuove scorciatoie c’è la possibilità di copiare nome o indirizzo negli appunti tramite una pressione prolungata. Migliorata anche la gestione delle liste, ora più intuitiva e ordinata.

Su Android gli sviluppatori si sono concentrati soprattutto sull’usabilità e sulla stabilità generale. Arrivano le barre di scorrimento nelle schermate di ricerca e dei segnalibri, un dettaglio che aiuta a navigare più rapidamente negli elenchi più lunghi. È stata ottimizzata la riproduzione audio durante la navigazione e risolti alcuni crash relativi al download delle mappe e alla pagina del profilo editor.

Ottimizzazioni per tutti e routing più intelligente

La versione 2025.11.25 integra una serie di miglioramenti quality-of-life validi per ogni piattaforma. Le strade risultano più leggibili grazie a un maggiore contrasto nella modalità veicolo scura; le schede informative includono nuove emoji personalizzate; e le indicazioni per le rotonde sono state semplificate per una lettura più immediata.

Gli appassionati di ciclismo in Austria noteranno un routing più accurato, che ora evita correttamente le strade residenziali a senso unico. Come sempre, Organic Maps rimane gratuita e scaricabile dagli store ufficiali, confermandosi una scelta solida per chi desidera una navigazione affidabile e completamente offline, con un’attenzione marcata alla riservatezza dei dati.