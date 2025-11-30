OpenAI sfida WhatsApp con le nuove chat di gruppo:

Nel mondo iperconnesso di oggi perdere l’accesso a un’app di messaggistica è quasi impensabile. WhatsApp resta uno degli strumenti più utilizzati, grazie a funzioni sempre più ricche che favoriscono comunicazione, condivisione e senso di appartenenza. Ma mentre Meta continua a sviluppare la sua piattaforma, un nuovo concorrente si prepara ad entrare in scena in modo deciso, si tratta di OpenAI. L’azienda ha infatti annunciato una novità che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato.

OpenAI ha rivelato l’arrivo delle chat di gruppo su ChatGPT, una funzione che permetterà a un massimo di venti utenti di parlare tra loro e con l’intelligenza artificiale. La novità segna una svolta importante perché il famoso chatbot non è più soltanto un assistente personale, ma uno spazio di collaborazione reale. Gli utenti potranno confrontarsi, pianificare progetti, organizzare lavori di squadra e ricevere supporto dall’IA in tempo reale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’azienda spiega chiaramente che questo lancio rappresenta “l’inizio di ChatGPT come ambiente collaborativo e multiutente”. Un passaggio che lo avvicina sempre di più all’idea di un luogo virtuale condiviso, anziché un semplice strumento da utilizzare in solitudine.

OpenAI: un modello più sociale, gruppi, link di invito e una futura bacheca

La nuova funzione è pensata per essere semplice e immediata. L’utente che crea la stanza di chat potrà mandare un link agli altri partecipanti, gestire gli ingressi e rimuovere membri in qualunque momento. OpenAI specifica che i contenuti delle conversazioni non saranno memorizzati, una scelta che mira a tutelare la privacy e a distinguere la piattaforma dalle app tradizionali di messaggistica. Ma la vera innovazione riguarda la direzione che l’ azienda ha deciso di intraprendere.

Secondo quanto riportato da Engadget, la società sta preparando anche una bacheca in stile social, dove gli utenti potranno visualizzare aggiornamenti e post condivisi dagli amici. Si tratta di un’evoluzione che conferma la volontà di trasformare ChatGPT in un ambiente sociale in piena regola. L’energia collaborativa che si sprigiona da queste novità potrebbe davvero rivoluzionare il modo in cui le persone lavorano insieme online.

È presto per dire se questa mossa potrà davvero minacciare WhatsApp, ma il nuovo corso di OpenAI mostra come l’intelligenza artificiale stia diventando sempre più un elemento attivo nelle relazioni digitali. ChatGPT non vuole più essere solo un assistente, vuole diventare una piattaforma dove le persone si incontrano, discutono e si confrontano.