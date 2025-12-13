OneUI 8.5 apre la fase pubblica dei test e segna un nuovo passo per i Galaxy

Samsung ha ufficialmente avviato i test pubblici di OneUI 8.5, dando il via a una fase attesa da molti utenti Galaxy. L’azienda ha scelto di partire dalla serie Galaxy S25, confermando così l’intenzione di anticipare parte delle novità previste per l’arrivo dei futuri Galaxy S26. La base resta Android 16, ma l’aggiornamento appare più ricco del previsto e non si limita a semplici ritocchi .

Samsung descrive OneUI 8.5 come un’evoluzione che si pone l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più fluida e coerente. Le novità toccano ambiti creativi, funzioni di connessione e misure dedicate alla protezione dei dati, segnando un ampliamento del progetto software che il marchio porta avanti da anni. Photo Assist mostra i progressi più visibili, perché permette interventi continui sulla stessa immagine senza richiedere salvataggi intermedi. Anche la condivisione riceve una spinta importante grazie a un Quick Share più intuitivo, capace di riconoscere le persone presenti nelle foto e suggerire i contatti più rilevanti. Samsung prova così a ridurre i passaggi necessari per inviare contenuti, puntando a un sistema più vicino alle esigenze degli utenti.

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OneUI 8.5 potenzia connessioni e sicurezza mentre il lancio inizia dai Galaxy S25

Il secondo asse dell’aggiornamento riguarda le funzioni che collegano tra loro i dispositivi Galaxy. La nuova modalità Audio Broadcast sfrutta la tecnologia Auracast per trasformare lo smartphone in un microfono capace di trasmettere il suono a dispositivi compatibili nelle vicinanze. La funzione nasce per situazioni specifiche, come piccoli eventi o visite guidate, ma rivela la direzione che Samsung vuole dare alla comunicazione tra dispositivi.

A ciò si aggiunge Storage Share, pensata per accedere ai file del telefono direttamente da tablet e TV del marchio, ampliando così la continuità d’uso tra schermi diversi. L’ultimo pilastro di OneUI 8.5 è dedicato alla sicurezza, che riceve un rafforzamento contro i tentativi di accesso non autorizzato. Il sistema blocca lo schermo dopo ripetuti errori di PIN o impronta e introduce aggiornamenti che renderanno più difficile aggirare le protezioni integrate.

Sul lato estetico compaiono dettagli grafici che richiamano uno stile più morbido e lucido, con influenze che ricordano da vicino alcuni elementi della Liquid Glass introdotta da Apple. La distribuzione della beta è iniziata in Germania, India, Polonia, Corea, Regno Unito e Stati Uniti, esclusivamente per gli utenti iscritti tramite Samsung Members. Non è ancora chiaro se la fase di test raggiungerà altri modelli Galaxy oltre alla serie S25, ma l’attesa è già alta.