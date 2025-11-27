OnePlus: un bug blocca l’aggiornamento di meteo

Di recente, un insolito malfunzionamento sta attirando l’attenzione degli utenti dei dispositivi OnePlus. La questione riguarda l’applicazione meteo preinstallata sugli smartphone e sugli smartwatch del marchio. Quest’ultima, infatti, risulta improvvisamente incapace di fornire aggiornamenti. Le testimonianze descrivono schermate bloccate su dati vecchi di giorni o prive di qualsiasi previsione. Le prime segnalazioni sono emerse in comunità online come Reddit, dove gli utenti hanno iniziato a confrontare esperienze simili. Secondo quanto emerso la disfunzione non colpisce solo i modelli più recenti, come il OnePlus 15, ma interessa anche dispositivi di generazioni precedenti, fra cui il OnePlus 13. A complicare ulteriormente il quadro è il coinvolgimento degli indossabili, in particolare del OnePlus Watch 3.

OnePlus: ecco cosa c’è che non va con l’app meteo

Uno degli aspetti più discussi riguarda l’assenza di un elemento scatenante chiaro. Le prime ipotesi circolate tra gli utenti si concentravano su OxygenOS 16. Ma la comparsa del bug anche su versioni precedenti del sistema operativo ha escluso una correlazione diretta con l’aggiornamento software. E non è tutto. Le testimonianze suggeriscono un quadro irregolare. In alcune aree, come parti dell’Europa e dell’India, il servizio continua a funzionare per alcuni utenti. Mentre altri segnalano lo stesso malfunzionamento. Tale distribuzione disomogenea fa pensare a possibili criticità legate ai server regionali o a particolari lotti di dispositivi.

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Nel frattempo, le procedure di manutenzione consigliate solitamente in casi simili si stanno rivelando inefficaci. Il comportamento dell’app sembra, infatti, non reagire a interventi sul lato utente. Alimentando l’idea di un problema radicato in infrastrutture che solo l’azienda può correggere. Al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di OnePlus sul guasto. Lasciando la comunità in attesa di chiarimenti. In un panorama sempre più interconnesso, episodi di tal tipo mostrano l’importanza di sistemi resilienti e comunicazioni tempestive da parte dei produttori. Aspetti destinati a diventare sempre più centrali nella percezione di affidabilità dei brand tecnologici.